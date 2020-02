Estudantes da rede municipal podem solicitar emissão do CPF nas escolas

Estudantes matriculados na rede municipal de ensino de São Paulo agora podem solicitar a emissão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) nas escolas que estão matriculados. A Secretaria Municipal de Educação fechou uma parceria com a Receita Federal para agilizar a retirada do documento.

Para solicitar o CPF basta dirigir-se à secretaria da escola e fazer a solicitação, que é gratuita. É necessário certificar que os dados pessoais do estudante e de sua família que a escola possui estão corretos antes de encaminhar a solicitação. Depois da emissão, é só acessar o site da Receita Federal com o número e mandar imprimir o documento.

Atualmente, há dois postos para solicitação do documento na Capital, um no centro de São Paulo e outro na zona sul.