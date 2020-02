Detran.SP alerta para perfis falsos nas redes sociais

O Detran.SP divulgou um alerta sobre golpe que está ocorrendo nas redes sociais. Perfis falsos no Facebook e Whatsapp oferecem soluções para quem está com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) pendurada, quitação de multas e outros serviços. Muitas vezes solicitam uma depósito para iniciar o serviço e depois desaparecem.

De acordo com o Detran.SP, nenhum funcionário está autorizado a prestar nenhum tipo de serviço do órgão por rede social. O único canal oficial é o site do Detran, pelo qual é possível realizar 43 serviços online.

LEILÃO

Outra orientação do departamento é sempre consultar pelo portal oficial o site do leiloeiro que será responsável pelos leilões de veículos apreendidos pelo Detran.