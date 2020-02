Zona oeste lidera em população idosa de São Paulo

Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania mostra que os bairros da zona oeste possuem as maiores proporções de idosos da capital. Segundo o estudo, as pessoas com 60 anos ou mais representam 15,2% da população paulistana.

Dos quatro bairros com população de 60 anos ou mais maior que 25%, três estão na zona oeste: Alto de Pinheiros (27,9%), Jardim Paulista (26,1%) e Pinheiros (25,3%). Na Vila Mariana (zona sul), 25,1% da população está nessa faixa etária.

Já as menores porcentagens dominam a zona sul, nos bairros de Jardim Ângela (9,1%), Parelheiros (9,3%) e Grajaú (9,6%). No entanto, a menor proporção foi encontrada em Anhanguera (zona norte), com 8,1%.

A pesquisa, chamada Indicadores Sociodemográficos da População Idosa, usou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema de Informações sobre Mortalidade e da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados.

A Prefeitura de São Paulo pretende usar os dados para nortear o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para essas pessoas.