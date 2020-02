Previsão do Tempo: quinta-feira deve continuar nublada e chuvosa em São Paulo

As nuvens carregadas e o céu cinzento devem continuar a predominar no céu de São Paulo nesta quinta-feira, de acordo com a previsão do site da Climatempo.

Além do dia nublado, com pequenos intervalos de sol, as chuvas que têm assolado a Capital devem continuar, principalmente na parte da tarde e da noite.

A temperatura máxima sobe um pouco, dos 23ºC registrados nesta quarta, para 25ºC.

A mínima prevista continua em 17ºC.