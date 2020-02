Limpeza no Ceagesp está quase finalizada e reabertura deve ocorrer ainda nesta quarta

A Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) enviou um comunicado à imprensa na manhã desta quarta-feira (12) afirmando que a limpeza no local está quase finalizada. Até as 9h, 80% da área do entreposto estava limpa.

A energia elétrica foi restaurada em todos os pavilhões e a expectativa é a de que o local seja reaberto para novas mercadorias ainda nesta quarta.

Segundo a Ceagesp, equipes de limpeza trabalharam, junto com os próprios comerciantes, incessantemente durante a madrugada. As operações estão concentradas no setor de frutas, que foi o mais afetado pela enchente das águas do rio Pinheiros, ocorrida na segunda-feira (10).

Desde então, foram recolhidas 4 mil toneladas de alimentos contaminados, com 40 caminhões e 5 tratores, além de uma força-tarefa de 400 pessoas. Os dejetos estão sendo transportados para o transbordo Rodolixo, no bairro do Jaguaré, e os aterros Essencis, na rodovia dos Bandeirantes, e CDR em Guarulhos.

Para retirar os caminhões quebrados em decorrência da enchente, foram utilizados 150 caminhões guinchos.