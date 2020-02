Duas araras nascem no Zoológico de São Paulo

O Zoológico do Estado de São Paulo, localizado na capital, anunciou ontem o nascimento de dois filhotes de arara-azul-de-lear, da espécie Anodorhynchus leari. Esse grupo é nativo da Bahia e corre perigo de extinção.

As pequenas araras nasceram no início de janeiro, uma no dia 1º, e a outra, dia 3. Elas receberam alimentação balanceada, limpeza, pesagem e controle da temperatura ambiente.

Os pássaros são filhos do casal de araras Lindsey e Francês, que habitam o Centro de Conservação da Fauna Silvestre do zoológico e já tiveram outros três filhos. Os ovos foram retirados no final de dezembro, para estimular novos nascimentos na mesma época.

Não é possível saber se as araras bebês são macho ou fêmea a olho nu, por isso, um exame de sexagem deve ser realizado.