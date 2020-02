Rodízio segue suspenso nesta terça-feira e parte do Ceagesp fica fechado

Assim como nesta segunda, o rodízio municipal de veículos ficará suspenso nesta terça-feira em São Paulo.

A Ceagesp cancelou as feiras de pescados e de flores de hoje, mas na noite de ontem não havia confirmação se as demais atividades seriam retomadas. A central informou que as mercadorias que estavam ontem no local e entraram em contato com as águas da enchente iriam para o lixo.

Viagens de ônibus

Com a interdição dos terminais rodoviários de Tietê e Barra Funda, 498 viagens foram canceladas. A Expresso Brasil disse que não cobrará taxas para remarcar ou cancelar passagens emitidas ontem e que tenham a capital como partida. As trocas e cancelamentos devem ser feitos nas agências, até a próxima terça-feira, dia 18. A viação Cometa informou que passageiros que perderam suas viagens podem remarcá-las sem multa até o próximo dia 24.

IPTU

Proprietários de imóveis que tiveram danos com enchentes e alagamentos podem ter isenção ou remissão de IPTU na capital. A solicitação deve ser protocolada na subprefeitura até o último dia útil do ano em que ocorreu a enchente e gera um processo administrativo para a constatação dos danos físicos no imóvel ou móveis e eletrodomésticos.