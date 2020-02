Previsão do tempo: Tempo melhora em São Paulo, mas ainda deve chover

Após um início de semana caótico, a cidade de São Paulo deve ter uma melhora no tempo nesta quarta-feira (12). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão ligado à prefeitura, o sol deve retornar entre nuvens e as temperaturas ficam entre 17ºC e 23ºC.

Mesmo assim, a previsão é de nebulosidade e chuviscos durante a madrugada. As temperaturas aumentam durante a manhã e começo da tarde, mas depois o tempo fecha e há condições de pancadas isoladas de chuva.

Para o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o clima deve esquentar mais durante a semana, chegando na máxima de 31ºC no sábado (15). Mesmo assim, pancadas de chuva isoladas são previstas para todos os dias da semana.

