MEC libera lista de esperado Sisu após adiamento

As universidades federais começaram a receber nesta segunda-feira do MEC (Ministério da Educação) a relação dos alunos que estão na lista de espera do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Esses candidatos não foram aprovados na primeira chamada – que selecionou 237 mil estudantes –, mas podem ser convocados agora pelas instituições para ocupar as vagas dos desistentes.

Pelo calendário oficial, a lista deveria ter sido disponibilizada na última sexta-feira, mas o MEC adiou a sua liberação para esta terça-feira, sem dar justificativa.

O Sisu seleciona os estudantes para as universidades públicas a partir das notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Neste ano, o MEC admitiu que errou no cálculo das notas de parte dos estudantes, mas que corrigiu a falha. O ministro Abraham Weintraub é esperado hoje no Senado para participar de audiência pública que vai tratar do tema.