Google fará evento de capacitação gratuito para 10 mil mulheres em São Paulo

Estão abertas as inscrições para um programa do Google de capacitação para mulheres que será realizado no dia 13 de março no Ginásio do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. O evento gratuito tem 10 mil vagas e acontece das 7h às 12h.

O objetivo do encontro, chamado “Cresça com o Google – Women Will”, é incentivar as participantes a aprimorarem habilidades técnicas, pessoais e comportamentais. Os temas abordados serão liderança feminina, técnicas de negociação e empreendedorismo e ferramentas digitais.

Durante o programa as mulheres vão trabalhar em um plano de desenvolvimento pessoal e de negócios. Todas as participantes recebem um certificado.

O evento terá a youtuber Maíra Medeiros, do canal Nunca te Pedi Nada, como mestre de cerimônia. Os conteúdos serão ministrados por funcionários do Google e da Rede Mulher Empreendedora.

As inscrições para o “Cresça com o Google – Women Will” podem ser feitas pelo site do programa.