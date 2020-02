Carros abandonados em São Paulo após chuva devem ser removidos pelos donos

Quase 70 veículos foram guinchados pela prefeitura nas marginais do Tietê e do Pinheiros entre a noite de segunda-feira (10) e a madrugada desta terça-feira (11). A informação é do engenheiro de tráfego Henrique Beckis, gerente de tráfego da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), entrevistado na Rádio Bandeirantes.

Desse total, 12 eram caminhões que caíram no alagamento formado pelo transbordamento dos rios. Os veículos removidos pela CET são colocados em baias, acostamentos das vias ou ruas menores e devem ser retirados de lá pelos proprietários em até cinco dias úteis.

Se o carro for abandonado em vias públicas o dono pode ser multado em aproximadamente R$ 16 mil.

