Com bloqueios e poças, marginal Tietê segue afetada pela chuva

O acesso da pista expressa da marginal Tietê, sentido da rodovia Ayrton Senna, para a avenida Salim Farah Maluf está fechado nesta terça-feira (11). Um buraco se abriu na pista após as fortes chuvas.

Além disso, ainda há poças em alguns trechos da marginal Tietê. Um dos acúmulos de água fica na pista central, em direção à rodovia Castello Branco, na altura da ponte Cruzeiro do Sul. Neste trecho, a água está concentrada ao lado direito da pista.

Ainda há um bloqueio na pista expressa da marginal, sentido Castello Branco, entre a ponte Domingos Franciulli Neto e as proximidades da ponte do Tatuapé, para serviços de limpeza da via. Os veículos são desviados para a pista local.

Por causa desse bloqueio, há lentidão desde o km 17 da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo.