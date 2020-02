Balanço do Corpo de Bombeiros aponta 1 mil ocorrências de enchentes em SP

Um novo balanço do Corpo de Bombeiros de São Paulo apontou 2.345 ocorrências na Grande São Paulo durante as 24 horas de segunda-feira (10), sendo 1.043 delas de enchentes. No total, a corporação teve 10.371 atendimentos por telefone.

Segundo a rádio BandNews FM, foram 193 chamados de desabamentos ou desmoronamentos na capital e região metropolitana, além de 219 ligações de quedas de árvore.

Na madrugada desta terça (11), até as 7h, os bombeiros receberam chamados de 13 quedas de árvore, 8 desabamentos ou desmoronamentos e um alagamento ou enchente.

