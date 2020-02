Quina: veja os números sorteados nesta segunda-feira

O concurso 5.193 da Quina paga nesta segunda-feira (10) um prêmio de R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira são:

23, 26, 28, 51, 62

No sorteio do último sábado, ninguém acertou as 5 dezenas da Quina, mas 46 apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 8.673,59.

Outras 3.821 pessoas fizeram o terno e cada um levou para casa R$ 157,02.

