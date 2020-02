IPVA 2020: placa final 1 tem até terça-feira para pagar à vista sem desconto

Proprietários de carros com placa que terminam em 1 tem até esta terça-feira para fazer o pagamento à vista (sem desconto) do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores ) de 2020.

Quem optou pelo parcelamento em três vezes também tem que efetuar o pagamento da segunda parcela nesta terça-feira.

Para efetuar o pagamento, o dono do automóvel pode se dirigir a qualquer agência bancária com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor). O pagamento pode ser feito no guichê do banco, no caixa automático ou pelo Internet Banking. O IPVA 2020 também pode ser pago nas casas lotéricas.

PARCELAMENTO

Quem perdeu o prazo pode ainda quitar o imposto com cartão de crédito em empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Veja Aqui.

Essas empresas tem autonomia para definir o número de parcelas para receberem o IPVA e fazem o repasse para o governo.

Confira o calendário do IPVA 2020: