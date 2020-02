Defesa Civil divulga alerta recomendando que as pessoas fiquem em casa

O Governo do Estado de São Paulo acaba de publicar um anúncio da Defesa Civil recomendando que as pessoas fiquem em casa. A nota explica que a equipe do governo está trabalhando desde a madrugada desta segunda-feira (10) para atender ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana de São Paulo e provocam o transbordamento dos rios Tietê e Pinheiros.

⚠️ Equipes do Governo trabalham desde a madrugada para atender ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana de SP. A Defesa Civil recomenda que as pessoas fiquem em casa. Veja: https://t.co/sVtibF8sf1#alagamento #chuvasp #tiete #riopinheiros pic.twitter.com/A4VlMQuboD — Governo de S. Paulo (@governosp) February 10, 2020

“Desde cedo tenho acompanhado as chuvas na capital, Região Metropolitana de São Paulo e cidades do interior. A Defesa Civil do Estado está mobilizada junto com a Defesa Civil dos municípios, especialmente São Bernardo, São Caetano e Santo André. Igualmente o setor de transportes, por meio do DER [Departamento de Estradas de Rodagem] e das concessionárias, com atenção redobrada nas rodovias para evitar o trânsito onde há perigo de desmoronamento. Atenção máxima em todo o Estado”, disse o Governador João Doria.