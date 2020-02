Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta segunda, 10 de fevereiro

Após o dólar à vista ter alcançado seu pico histórico de R$ 4,32 na sexta-feira, o mercado de câmbio pode ter sua liquidez afetada hoje pelo temporal em São Paulo, que impede muita gente de chegar ao trabalho. O investidor deve ficar atento nesta segunda ao dólar mais fraco ante suas rivais e divisas emergentes ligadas a commodities no exterior.

Investidores globais realizam parte de ganhos recentes com o dólar após indicadores americanos melhores que o esperado, embora o surto de coronavírus siga no foco com mais de 900 mortes na China, superando a epidemia de Sars.

