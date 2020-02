Chuva em São Paulo: Anhanguera e Bandeirantes têm desvios por alagamentos

A rodovia dos Bandeirantes, uma das que liga o interior à São Paulo, foi bloqueada no sentido da capital paulista na manhã desta segunda-feira (10). De acordo com a CCR AutoBan, concessionária responsável pela estrada, a interdição é motivada pelo alagamento na marginal Tietê.

Um desvio foi feito no km 24 e o motorista deve seguir o caminho pelo Rodoanel e em seguida pela rodovia Anhanguera. No sentido da capital paulista, a rodovia dos Bandeirantes está congestionada do km 25 ao 24 e do 20 até o km 13.

Na rodovia Anhanguera há um alagamento intransitável no km 35, sentido do Interior, em Cajamar. Por medida de segurança, a concessionária fez um bloqueio no km 25. O motorista que segue no sentido do interior deve acessar o Rodoanel e continuar o caminho pela Rodovia dos Bandeirantes.

No sentido São Paulo, há trânsito ruim do km 16 até o acesso à ponte Atílio Fontana.