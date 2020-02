Chuva em São Paulo: Aeroportos têm operação normal; recomendação é chegar cedo

A chuva em São Paulo causa diversos transtornos para o paulistano nesta segunda-feira (10), como alagamentos, árvores caídas e muito congestionamento. Os dois principais aeroportos da Grande São Paulo estão abertos e a recomendação é que passageiros se programem e cheguem antes aos terminais para evitar atrasos.

Na zona sul da capital paulista, o Aeroporto de Congonhas tem 75 voos programados para esta segunda, operando com auxílio de instrumentos que ajudam a guiar os aviões. Até as 10h, apenas quatro atrasaram e um foi cancelado. Os demais seguem no horário.

Já em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de São Paulo, entre 0h e 9h a foram 129 chegadas e 99 partidas. No total três voos foram cancelados e 42 atrasaram.

