Chuva em São Paulo: Escolas da zona oeste suspendem aulas

Algumas escolas de São Paulo sequer abriram na manhã desta segunda-feira (10) por causa do temporal que atinge a capital paulista desde a madrugada.

O Colégio Visconde de Porto Seguro suspendeu as aulas na unidade do Morumbi.

"A cidade de São Paulo amanheceu alagada por conta da forte chuva desta madrugada. No intuito de proteger a segurança dos alunos, o colégio achou prudente suspender as aulas de hoje no campus Morumbi, que fica próximo a um córrego que alagou", diz, em comunicado.

O Sesi Vila Leopoldina também está fechado, assim como o Colégio Heitor Garcia, na Lapa.

O Colégio Santa Cruz emitiu o segundo comunicado aos pais

"Caras famílias.

Em função das fortes chuvas durante toda a noite a entrada no colégios está impedida por enchente nas ruas de acesso.

Comunicamos que as aulas e as atividades do período da manhã desta segunda-feira, dia 10/02, estão suspensas."