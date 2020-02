Chuva em São Paulo: Veja como fica clima no resto da semana

Prepare um casaco e o guarda-chuva: os próximos dias terão temperaturas mais amenas e pancadas de chuva na Grande São Paulo. Aliás, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura deve cair no decorrer do dia.

Uma frente fria que chegou ontem ao estado deve se aproximar nesta segunda-feira (10) do leste paulista, provocando essa queda da temperatura. A previsão do Inmet é de que os termômetros variem de 17ºC a 22ºC hoje, 16ºC a 21ºC amanhã e 16ºC a 23ºC na quarta-feira na capital.

Segundo o Climatempo, há risco de chuva forte e volumosa, com potencial para inundações, alagamentos e deslizamentos de terra hoje na cidade de São Paulo.

Ontem a chuva que atingiu a capital e a Grande São Paulo teve fortes ventos, com rajadas de vento que atingiram 57,4 km/h no aeroporto de Congonhas (zona sul de SP), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

Os bombeiros receberam, das 16h30 às 17h50, 43 chamados para quedas de árvores na Grande São Paulo, com destaque para Tremembé (zona norte), Sacomã (zona sul) e a cidade de Santo André e três para desmoronamentos.

De acordo com o CGE, os maiores volumes de chuva ontem na capital foram registrados no rio Pinheiros, altura da ponte Cidade Universitária, com 18 mm, na barragem Móvel Montante do rio Tietê, com 16,6 mm, e no córrego Ipiranga, altura da praça Leonor Kauppa, com 15,6 mm.

Anteontem, um homem de 33 anos foi arrastado pela correnteza de um córrego em São Bernardo e encontrado horas depois sem vida pelo Corpo de Bombeiros.