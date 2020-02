Chuva em São Paulo: CGE registra 76 pontos de alagamento nesta segunda-feira

O CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo) registra na manhã desta segunda-feira 76 pontos de alagamento em toda capital paulista.

As marginais Pinheiros e Tietê estão alagadas após transbordamento dos rios. A zona oeste paulistana é a mais atingida.

Veja os trechos em alerta, segundo último boletim

Novos estados de Alerta:

Alerta na Marginal Tietê às 04h53

Transbordamento do Rio Tietê junto a Ponte do Piqueri no sentido Castelo Branco/Ayrton Sena. Intransitável.

Alerta Subprefeitura de Perus às 04h53

Transbordamento do Córrego Perus na Praça Inácio Dias.

Alerta Subprefeitura de Itaim Paulista às 04h53

Iminência do transbordamento do Córrego Lajeado na rua Manoel B. de Lima,

Permanecem em estado de Alerta:

Subprefeitura do Ipiranga desde às 02h15

Transbordamento do córrego Ipiranga na Av. Professor Abraão de Morais x Rua Francisco Tapajós.

Subprefeitura do Butantã desde às 02h39

Transbordamento do córrego Pirajuçara próximo ao Hipermercado Extra

Marginal Pinheiros desde às 02h39

Transbordamento do Rio Pinheiros. Av. Marginal Pinheiros junto a Ponte Cidade Universitária e Ponte do Jaguaré.