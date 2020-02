Chuva: Barranco desmorona em Osasco; veja vídeo

Um barranco desmoronou na manhã desta segunda-feira (10) no Morro do Socó, em Osasco, em razões das fortes chuvas que vêm atingindo a região da Grande São Paulo.

A Prefeitura de Osasco ainda está realizando um levantamento do número de feridos e de casas atingidas pelo desastre. O prefeito Rogério Lins disse, em entrevista à TV Globo, que há uma equipe no local.

Nas escolas municipais, as aulas foram mantidas no período da manhã, com a possibilidade de suspensão à tarde.

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento do desmoronamento. Veja a seguir: