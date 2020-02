Previsão do tempo: temperatura cai e chuva volta a São Paulo

Depois de uma final de semana quente e ensolarado, o paulistano volta a encarar a chuva e temperaturas amenas, segundo previsão da Climatempo.

A chega de uma nova frente fria derruba as temperaturas em todo o Estado de São Paulo e traz muita chuva para a capital em todos os períodos do dia, com propensão a raios e ventos fortes.

Os termômetros devem dos 32ºC registrados no domingo para uma máxima de 24ºC nesta segunda.

A mínima cai de 20ºC para 18º C.