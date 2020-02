Quatro cidadãos poloneses e um chinês desembarcaram em Varsóvia

Os quatro cidadãos poloneses e um chinês que pegaram carona em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) já desembarcaram em Varsóvia, na Polônia. O avião parou na cidade para reabastecimento, antes de seguir para Las Palmas, na Ilha de Gran Canária, arquipélago da Espanha, informou a FAB.

Os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) que trazem os brasileiros de Wuhan, na China, epicentro do surto mundial do coronavírus, têm previsão de pouso na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, às 3h deste domingo (9). Antes disso, há ainda uma escala em Fortaleza.

A Base Aérea de Anápolis está pronta para receber os brasileiros. Os repatriados deverão permanecer em quarentena por 18 dias, no hotel de trânsito da Força Aérea, que foi especialmente preparado para essa operação.

Os brasileiros resgatados ficarão em apartamentos individuais ou, no caso dos que são pais ou mães de crianças menores, poderão ficar no mesmo quarto. O grupo inclui crianças de 2 e 3 anos e outras de 7 a 12 anos. As visitas estão proibidas.

No início da noite desta sexta-feira, as duas aeronaves decolaram de Wuhan, na China, com os 34 resgatados a bordo. Na quinta-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro autorizou a carona para cidadãos de outros países amigos que a solicitassem.