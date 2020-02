Viaduto Alcântara Machado fecha novamente para obras neste fim de semana

O viaduto Alcântara Machado, na zona leste, será interditado das 22h desta sexta-feira (7) até as 5h de segunda-feira (10), para obras de recuperação estrutural do local, que foi atingido por um incêndio em setembro do ano passado.

O fechamento do viaduto já ocorreu nos dois fins de semana passados. Com os desvios para as ruas laterais ao viaduto, a recomendação é evitar a região, que concentrou congestionamento pesado durante as últimas interdições.

Entre as rotas alternativas sugeridas pela CET, sentido centro ou bairro, estão a rua da Mooca, as avenidas Paes de Barros, Rangel Pestana, Celso Garcia, Salim Farah Maluf e a marginal Tietê. Agentes da companhia estarão no local para desviar o trânsito e orientar motoristas.

Transporte público

Muitas linhas de ônibus passam pela radial Leste e, com o bloqueio do viaduto, terão seus itinerários alterados. Veja como 26 linhas vão operar neste fim de semana, de acordo com a SPTrans (autarquia responsável pelo transporte público municipal):

• 2100/10 Term. Vl. Carrão – Pça. da Sé (Trólebus)

• 2100/21 Term. Vl. Carrão – Term. Pq. D. Pedro II (Dom) (Trólebus)

• 2100/41 Jd. Vl. Formosa – Pça. da República (Trólebus)

• N401/11 Term. Vl. Carrão – Term. Pq. D. Pedro II (noturna)

Ida: normal até Av. Alcântara Machado, Vd. Alcântara Machado, Rampa Descendente, Av. Alcântara Machado, seguindo normal.

Volta: sem alteração

• 2101/10 Pça. Sílvio Romero – Pça. da Sé

• 3139/10 Jd. Vl. Formosa – Pça. João Mendes

• 3160/10 Term. Vl. Prudente – Term. Pq. D. Pedro II (Trólebus)

• 3414/10 Vl. Dalila – Term. Pq. D. Pedro II

• 3309/10 Vl. Carrão – CCDP Raul Tabajara (Sábado)

• 1177/31 Term. A. E. Carvalho – Luz

• 3459/10 Itaim Paulista – Term. Pq. D. Pedro II

• 3459/21 Cem. da Saudade – Term. Pq. D. Pedro II

• 3459/24 Itaim Paulista – Term. Pq. D. Pedro II

• 3686/10 Jd. São Paulo – Term. Pq. D. Pedro II

• 4310/10 E.T. Itaquera – Term. Pq. D. Pedro II

• 4311/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

• 4312/10 Jd. Marília- Term. Pq. D. Pedro II

• 4313/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq. D. Pedro II

• 4314/10 Inácio Monteiro – Term. Pq. D. Pedro II

• 4315/10 Term. Vl. Carrão – Term. Pq. D. Pedro II

• N308/11 Metrô Itaquera – Term. Pq. D. Pedro II (Noturna)

• 3141/10 São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

• 5141/10 Term. Sapopemba – Pça. do Correio

• N503/11 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II (Noturna)

• 3161/10 Jd. Colorado – Term. Pq. D. Pedro II

• 573H/10 Hosp. Sapopemba – Metrô Bresser

Ida: normal até Av. Alcântara Machado, Vd. Alcântara Machado, Rampa Descendente, Av. Alcântara Machado, seguindo normal.

Volta: normal até Av. Alcântara Machado, Rampa Ascendente, Vd. Alcântara Machado, Av. Alcântara Machado, seguindo normal.