Taxa média de juros do cheque especial fica em 7,96% em fevereiro

Em fevereiro, a taxa média de juros do cheque especial caiu 0,04 ponto percentual em relação ao mês anterior, segundo levantamento da Fundação Procon, em São Paulo.

No cheque especial, a taxa média dos bancos estava em 7,96% ao mês. O único banco que apresentou queda em sua taxa foi o Banco do Brasil, de 7,73% ao mês.

Já no empréstimo pessoal, a taxa média de juros estava em 6,17% ao mês, sem alteração em comparação a janeiro.

O Banco Central, por meio da Resolução nº 4.765, de 27 de novembro de 2019, limitou a cobrança da taxa de juros do cheque especial para pessoa física em 8% ao mês. A Resolução passou a vigorar em 6 de janeiro deste ano.

Especialistas da Fundação Procon alertam o consumidor para ter cautela ao fazer compras, evitando contrair dívidas, já que as taxas cobradas pelos bancos ainda estão elevadas. Segundo o Procon, os juros cobrados sobre o cheque especial são o segundo maior do mercado financeiro, atrás apenas das taxas cobradas sobre o uso do cartão de crédito.

O levantamento foi feito no dia 4 de fevereiro no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander.