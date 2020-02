Rodrigo Bocardi é acusado de racismo por internautas

Rodrigo Bocardi, apresentador do Bom Dia São Paulo, virou um dos assuntos mais comentados no Twitter após questionar se um atleta negro era catador de bolinha de tênis no Clube de Pinheiros.

Os internautas acusaram o apresentador de racista. A reportagem, transmitida nesta sexta-feira (7), falava sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores da Zona Leste em pegar o trem da linha vermelha do Metrô.

O jovem atleta que chama Leonel estava na estação a caminho do Clube de Pinheiros. Durante a entrevista, o apresentador questionou se ele trabalhava como catador de bolinha de tênis. Leonel, o entrevistado que estava com uniforme do clube, respondeu que era atleta do time de polo aquático.

Racismo

Ao achar que uma pessoa negra só poderia ir para o Clube Pinheiros, considerado de elite, para trabalhar, o apresentador acabou, segundo os internautas, expressando seu racismo.

Preta Rara, historiadora e escritora, explicou, em seu Instagram, que a situação faz parte do racismo estrutural. “É achar que um cara preto, dentro de um clube elitizado, só poderia estar ali para servir gente branca”.