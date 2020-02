Previsão do Tempo: Temperatura sobe neste sábado em São Paulo

O sábado deve ser mais quente do que os últimos dias desta semana em São Paulo, segundo previsão da Climatempo.

A previsão é de que o dia comece com sol, mas com muitas nuvens e com as tradicionais pancadas de chuvas nos períodos da tarde e da noite.

Com os termômetros atingindo a máxima prevista de 31C, deve ser mais um dia abafado na Capital.

A mínima prevista para este sábado é de 20 C.