Metrô: acordo permite retomada de obras da linha 6-Laranja ainda neste ano

Paradas desde 2016, as obras de construção da linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo devem ser retomadas ainda neste ano. Nesta sexta-feira (7), o governador João Doria anunciou que o projeto será comandado pela construtora espanhola Acciona.

A construção da linha 6-Laranja, apelidada de "a linha das universidades", é a primeira PPP (Parceria Público-Privada) do transporte metropolitano, com R$ 13 bilhões de investimento privado. O governo estadual espera que as obras gerem 9 mil empregos, sendo 5 mil diretos e 4 mil indiretos.

No total, serão 15,3 km de trilhos, ligando a região da Brasilândia e Freguesia do Ó, na zona norte, ao centro da cidade. O trecho terá 15 estações e deve atender 630 mil passageiros por dia. Entre as universidades que passam pelo caminho estão a PUC-SP e o Mackenzie. O ramal ainda fará conexão com as linhas 1-Azul, do Metrô, 4-Amarela da concessionária ViaQuatro e 7-Rubi e 8-Diamante, da CPTM.

Para retomar a linha 6-Laranja, iniciadas em janeiro de 2015 e paralisadas em setembro de 2016, foi firmado um acordo de cessão entre a atual concessionária, Move São Paulo, que deixará o projeto, e a nova, Acciona. "A Acciona foi qualificada de acordo com as exigências para este processo. Em até 45 dias será celebrado um novo contrato”, afirmou Alexandre Baldy, Secretário dos Transportes Metropolitanos.

Até o momento, já foram gastos quase R$ 1,7 bilhão na linha, entre pagamento de obras civis e de desapropriações de terrenos. O governo informou que não há pendências financeiras com a Move São Paulo que impeçam a retomada das obras com a nova construtora. Não há previsão de quando a linha 6-Laranja será inaugurada.

Linha 6-Amarela

Futuras estações

• Brasilândia

• Vila Cardoso

• Itaberaba-Hospital Vila Penteado

• João Paulo I

• Freguesia do Ó

• Santa Marina

• Água Branca

• Pompeia

• Perdizes

• Cardoso de Almeida

• Angélica

• Pacaembu

• Higienópolis-Mackenzie

• 14 Bis

• Bela Vista

• São Joaquim