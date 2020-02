Itaquera recebe neste sábado mutirão de emprego com 500 vagas

O bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, recebe neste sábado (8) o projeto da prefeitura Mutirão nos Bairros, com a oferta de 534 vagas de emprego no setor de atacado, telemarketing, representante comercial, instalador de antenas e operador de cobrança.

Empresas dos setores estarão fazendo uma pré-seleção no estande do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) no local. A seleção exige que o candidato tenha seis meses de experiência e ensino médio completo. Os salários variam de R$ 1.016 a R$ 1.442.

Os interessados devem comparecer com currículo atualizado, RG, CPF, Carteira de Trabalho e número do PIS. Os portadores de deficiência devem apresentar laudo médico.

Durante o mutirão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho também fará a emissão de documentos (carteira de trabalho e RG), oficinas e formalização de microempreendedores.

Serviço

Mutirão nos Bairros – Itaquera

Documentos necessários para ser atendido no Cate: RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e laudo médico para pessoas com deficiência

Data: 8 de fevereiro – sábado

Horário: 9h às 15h

Endereço: Praça Arcádia – Rua Arcádia Paulistana – esquina com a Toledo Castelano.