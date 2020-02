Estudantes do ensino médio tem até dia 9 para se inscreverem no Novotec

Estudantes do ensino médio de São Paulo têm até o próximo domingo (dia 9) para se inscreverem no Novotec Expresso, que oferece 31 cursos profissionalizantes em 170 escolas estaduais, Escolas Técnicas (Etecs), Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e Centro Paula Souza (CPS).

Ao todo são 21 mil vagas para 31 cursos de qualificação, com carga horária de 200 horas/aula. Os cursos são gratuitos.

Algumas opções de cursos são:

Ajudante de Laboratório Químico

Introdução em Banco de Dados

Auxiliar de Logística

Computação na Nuvem

Criação de Sites Plataformas Digitais

Desenho no Autocad

Desenvolvimento de Jogos Digitais

Design de Moda

Edição de Vídeo para Youtube

Excel Aplicado à Área Administrativa

Gestão de Pequenos Negócios

Horticultor Orgânico

Introdução à Robótica (Programação Arduíno)

Marketing Digital

Monitor de Recreação

Monitor de Turismo Corporativo

Organização de Eventos

Práticas de Gestão de Pessoas

Programação Básica para Android

Segurança Cibernética Básica

Suporte a Softwares de Gestão Empresarial

Técnicas De Vendas.

Para se inscrever, é necessário ser aluno de qualquer série do Ensino Médio.Faça sua inscrição clicando aqui.

O Novotec é uma parceria entre as secretarias da Educação e de Desenvolvimento Econômico e o Centro Paula Souza.