Carro cai em cratera provocada por rompimento de adutora na zona leste de SP

Na manhã desta sexta-feira (7), um vazamento de água ocupou totalmente a rua Francisco Manuel Beranger, continuação da avenida Sapopemba, na altura da rua Gino, zona leste de São Paulo. A via foi totalmente tomada pela água e um carro caiu em uma cratera no meio da via.

O rompimento também afetou o abastecimento nos imóveis das imediações. A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) foi acionada e, em nota, afirmou que foram enviadas equipes para apurar as causas e realizar os reparos necessários.

Ouvintes da Rádio Trânsito informam vazamento de água na Avenida Sapopemba, altura da travessa Rio Grande do Piauí, região da Chácara Belenzinho. A avenida está totalmente tomada pela água e um carro caiu em um buraco no meio da via. A Sabesp foi acionada. #VocêEmTrânsito pic.twitter.com/52QhAQ5VYH — Rádio Trânsito (@radiotransitofm) February 7, 2020

"A Sabesp dará o apoio necessário aos proprietários dos imóveis e do carro", diz o comunicado. A empresa está aguardando a perícia para poder retirar o veículo e, então, fazer o conserto da rede.

Não há previsão para conclusão dos reparos e retorno do abastecimento no local, pois ainda é necessário realizar uma avaliação dos danos na rede.

