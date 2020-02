Carnaval de São Paulo: veja a programação completa dos blocos de rua na cidade

O Carnaval de rua de São Paulo definitivamente se consolidou como um dos maiores do Brasil. Neste ano, a folia está garantida com 678 desfiles de blocos espalhados por toda a cidade, entre 15 de fevereiro e 1º de março. Desses, 41 são considerados grandes, com expectativa de 40 mil pessoas ou mais!

Dos 796 blocos autorizados pela Prefeitura de São Paulo para desfilar no Carnaval de rua na cidade neste ano, 118 cancelaram a participação. A prefeitura não explicou o motivo de todas as desistências.

Mesmo com o principal da programação concentrada na região da Sé, no centro, e de Pinheiros, na zona oeste, subprefeituras de todas as regiões da capital paulista terão blocos. Atualizamos esta nota com a versão final divulgada pela Secretaria de Cultura.

Os percursos apresentados poderão sofrer alterações e exclusões até a data prevista para os desfiles. Por isso, antes de sair de casa, certifique-se de que o evento está confirmado e boa festa! Confira abaixo a programação do Carnaval de rua da cidade de São Paulo em 2020.

CARNAVAL DE RUA DE SÃO PAULO EM 2020

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Aricanduva / Vila Formosa

16/02

Bloquinho Infantil Fraldinha Molhada

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua José Óscar de Abreu Sampaio

10:00

União Formosa Futebol e Samba

Estilo: Samba

Itinerário: Alves de Almeida, Curuena, aurora das dores, rei alberto da bélgica, rogério bacon

15:00

24/02

Blocos Unidos da Toca do Disco

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: São Sabino, São João da Boaina e Rua Gomes

14:00

25/02

Amigos de Vila Formosa

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: AV DEDO DE DEUS COM RUA VENUS (lado esquerdo) indo reto até a praça comandante heitaro yoshida

11:00

29/02

ALDM MORADIA E ALEGRIA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua professora alzira de oliveira giliolli, rua miguel bastos soares, rua borbela, rua domingo finozzi, rua senador henrique novaes, rua bonifácio gomes de siqueira e praça coronel antonio pietsche

14:00

Acadêmicos da Anhembi Morumbi

Estilo: Samba

Itinerário: Se movimenta somente na rua sem saída

14:00

01/03

Bloco Tatuapé

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Serra de Botucatu, Rua Monte Serrat

14:00

Butantã

14/02

Bantantã Folia e Festa de Rua

Estilo: MPB

Itinerário: (1ª Volta) Av. Valdemar Ferreira, Av. Vital Brasil, Rua Estevan Lopes, Rua Gaspar Moreira, Rua Romão Gomes, Av. Valdemar Ferreira, (2ª a3ª volta): Rua Catequese, Rua Monte Castelo, Rua Romão Gomes, Av. Valdemar Ferreira (Concentração)

17:00

15/02

Diversão Brasileira

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Lemos Monteiro, Rua Agostino Cantu ate a Rua Pirajussara (podem fazer bate volta)

13:00

Um tal de João

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Nazir Miguel, Rua Irmão Ignacio Joaquim do Livramento, Rua Frei Luis de Santa Teresa, R. Frei Vital de Frescarolo, R. Vaticano, R. Inácio Cervantes, Rua Inacio Agnelli

14:00

Bloco Perdendo a Linha

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Reg León Kaniefsky/R dos 3 irmãos/ R Amélia Correa Fontes Guimaraes/R José Janarelli/R. Reg León Kaniefsky

14:00

MASTER VELHA GUARDA

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Engenheiro Willy Fischer, Av. José Joaquim Seabra, Rua Doutor Carmino Caricchio, Rua Engenheiro Willy Fischer

14:00

Bloco Ide – Todos Por Um

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Waldemar Roberto, Rua Isaura Cristiano de Souza, Rua Milton Soares

14:00

16/02

Bloco Poliglota – Conhecendo novas línguas

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Iquiririm, Praça Violeta, segue na Rua Iquiririm, Rua Castor da Silva, Rua Nobre Vieira, Rua Margarida Castro Alves de Proença, Rua Professora Gioconda Mussolini

10:00

Bloco Mboraí

Estilo: MPB

Itinerário: rua Iquiririm, praça violeta, segue rua Iquiririm, rua castor da Silva, rua nobre Vieira, rua Margarida Castro Alves de Proença, rua professora Gioconda Mussolini

12:00

AMIGOS DO 100 QUERER

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Desembargador Homero Pinho, segue pela intermediaria da Av. Escola Politécnica até o quarteirão entre a Rua Adolfo Graziani e a Rua Raimundo de Castro Maia

14:00

Banda Deco

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Saida na Av. Otacilio Tomanik Alt. Nº 56, atravessa Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, Entrando na Praça Isair Leiner nos dois sentidos, desce Av. Eng. Hiitor Antonio Eiras Garcia, subindo a Rua João Casagrande, retornando ao local da partida na Av. Otacilio Tomanik

14:00

Bloco do Tesãozinho Inicial

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Violeta, R. Iquiririm, R. Barroso Neto, R. Maestro Carlos Cruz, Praça Cap. Santana, R. José Piragibe, Praça Santo Epifânio, R. Boturoca, Praça Violeta.

14:00

DESCONTROLE FOLIA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: RUA PAOLO AGOSTINI, N 100

14:00

22/02

Bloco Vou de Taxi Kids

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Dep. João Sussumu Hirata, 619, Rua Itamira, Rua Jamanari e finaliza na João Sussumu Hirata novamente.

09:00

Maquebloco

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Deputado Bady Bassit, 43, a direita na rua Dr. José de Moura Resende, a esquerda na Rua Chiquinha Rodrigues, a esquerda na Rua Dr. Rui Batista Pereira, a esquerda na Rua Engenheiro Elis Machado de Almeida, a esquerda na Rua Deputado Bady Bassit.

13:30

23/02

Desfile Mágico

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Pista local Avenida Jorge João Saad, entre rua Alicio Marcondes de Amaral e Rua Amélia Correa Fontes Guimarães

09:00

Tirando Onda por Aí

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Paolo Agostini 100

14:00

24/02

Não quero casar

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av Comendador Alberto Bonfliglioli

12:00

As pedras vão rolar

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Pista local Avenida Jorge João Saad, entre rua Alicio Marcondes de Amaral e Rua Amélia Correa Fontes Guimarães

12:30

Bloco do Bartantã

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Santanesia, Rua Manuel Joaquim Pera, Rua José Benedito Macedo, Rua Augusto Perroni, Rua Luiz Ferraz de Oliveira, Rua Nicolau P. Lima, Rua José Moraes Ferraz, Rua Augusto Perroni, Rua Santanesia

14:00

25/02

Bloco das lokas

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Cónego Luís Vieira da Silva, Rua Inácio Cervantes, Rua Santiago Ferrer, Av Guilherme Fangaro

14:00

29/02

Bloco S/A

Estilo: MPB

Itinerário: O bloco começa na Rua Estêvão Lopes nº50 e segue para a Rua Gaspar Moreira nº80 no fluxo normal da rua até o encontro com a Avenida Valdemar Ferreira nº405 e segue pela Valdemar Ferreira até o número 55, no bar Beco da USP

13:00

BLOCO DO BRINCAR ERETANTA

Estilo: Infantil

Itinerário: Percurso: Saída às 16h pela Rua Pereira do Lago (ao lado da EMEI Macedinho, onde acontece nossa concentração), subimos a Rua José Alvares Maciel até a Rua Augusto Perroni, onde seguimos até a Rua Benjamin Mansur e descemos sentido a Rua Boturoca X Rua Iquiririm. Fazemos o contorno do ‘balão do largo da Vila Indiana’ com uma parada de cerca de 15 minutos para confraternização; seguimos o retorno pela Rua Boturoca, entramos na Avenida Corifeu de Azevedo Marques percorrendo cerca de 100 metros, até a Praça Elis Regina. Dispersão: Na Praça Elis Regina, programada para as 18h

14:00

01/03

Bloco Pinguinho de Gente

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Cónego Luís Vieira Da Silva

09:00

BOOM BAP BRABO

Estilo: Rap & Hip hop

Itinerário: Rua Pereira do Lago 100, Rua João Firvida Blanco, Rua José Alvares Maciel, Rua Paulo Angelo Lanzarini, Rua Augusto Perroni, Rua Santanesia, Rua Padre Camilo OP, Rua Capitão Paulo Carrilho, Rua Maria Emilia Leonel, Rua Padre Justino

14:00

Campo Limpo

23/02

BLOCO CATAIA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: RUA MARECHAL JOAO CARLOS BARRETO, RUA GENERAL SILVA BRAGA, RUA ALVARO TROPPMAIR, MARECHAL JOAO CARLOS BARRETO, RUA WOSHITON PIRES, ANTONIO BARBOSA DE CUNHA E RUA CICERO VIEIRA

14:00

29/02

Bloco Carnavalesco Aí Se Me Perdeu

Estilo: Samba

Itinerário: Av. Anacé, Praça Marilia, Av. das Colméias, Rua Coatinga, Rua Lagoa Branca, Av Anacé

14:00

01/03

Associação Recreativa E Cultural Bloco Carnavalesco União Dos Bairros

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Francisco Pio De Melo, Av. Silvio Ribeiro Aragão, Rua Nelsom Brissac, finaliza na Praça João Pais Malio

14:00

Capela do Socorro

15/02

Bloco Carnavalesco Veterano Cidade Dutra

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Saíndo da Praça Escolar, seguindo pela Rua Padre José Garzotti, atravessando as seguintes vias: Avenida Senador Teotonio Vilela, Rua Acuti, Rua Guaruva, Rua Mataripe, retornando o percurso feito atéa dispersão na Praça Escolar.

12:00

Bloco Cornomania

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. Carlos Klein, 15

13:00

É pequeno mas vai crescer – Bloco de Veleiros

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Ipanema, Praça Lisboa, Avenida Leblon e Avenida Dr. Luis Arrobas Martins.

14:00

16/02

Bloco do rei

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: av do arvoreiro, domingos tarroso

14:00

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO ATRÁS DO COPO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: RUA DOUTOR RUI RODRIGUES DORIA

14h

23/02

Bloco Samba Da Zimba

Estilo: MPB

Itinerário: em torno da praca jose alves dos reis

14:00

25/02

G.R.C.E.S Unidos do J.D. Primavera

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Frutuoso Barbosa do nº 471 ao nº 55 ,Av. lourenço Cabreira nº 1005 até nº 140

14:00

29/02

INTEGRA FOLIA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Walter Pereira Correia,R. Cassiano dos Santos, R. Hamilton Veloso da Silva, R. João dos Santos Araujo, R. Benício Jose da Fonseca

09:30

Bloco de Carnvaval Núcleo de Promoção Social "Venha Conosco"

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Descendo a Rua Archote do perú, altura do número 774, até avenida do Arvoreiro, altura do número 107

14:00

Casa Verde

15/02

Associação Bloco Carnavalesco Água Ardente

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Antonio Rates – Av. Inajar de Souza – Rua Silvério de Carvalho – Rua João Pires Coelho – Rua São Leandro – Rua Antonio Rates

13:00

BLOCO ESPIGA DO JAPA

Estilo: Samba

Itinerário: Rua José de Oliveira, Rua Valdemar Martins, Rua Generel Ibere Leal Ferreira, Rua Dr. Ignácio Proença de Gouveia.

14:00

Bloco carnavalesco LULE

Estilo: Samba

Itinerário: Rua padre estanislau de Campos, avenida Antônio Munhoz Bonilha, rua Rodolfo Teófilo, rua natercia, rua padre estanislau de Campos

14:00

Bloco Raizes de Casa Verde

Estilo: Samba

Itinerário: Av Baruel, R. Lençóis, R. Manoel Garcia, R. Professor Castro Pereira.

14:00

GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DO IMIRIM BRAS PEREIRA BANDA SHOW

Estilo: Samba

Itinerário: RUA CAROLINA ROQUE, RUA ATLÂNTICO MERIDIONAL, RUA ANGELO LUPI, RUA AIDA GOMES DE TOLEDO, RUA SÃO MIGUEL ROQUE, RUA JOÃO ROQUE, AV. IMIRIM (LATERAL), PRAÇA GUIDO GIOVANNI E O RETORNO PELA RUA JOÃO ROQUE E CAROLINA ROQUE.

14:00

Bloco Amigos do Gelo Futebol e Samba

Estilo: Samba

Itinerário: Praça Canaã (R. Cel. Joaquim de Freitas), R. Rocha Lima, R. Madalena de Madureira, Pça do Sossego, Rua Carolina Soares, Rua Rocha Lima, Rua Diogo de Oliveira, Rua Carolina Soares, Praça Canaã (R. Cel. Joaquim de Freitas)

14:00

16/02

BLOCO FOLIA DA BUDEGA

Estilo: Marchinhas

Itinerário: SAÍDA – RUA DOM BENTO PICKEL, 921; RUA PROF SILVA D'AZEVEDO; RUA ABURÁ; PÇA SANTISSIMA TRINDADE; RETORNO – RUA ABURÁ; RUA PROF. SILVA D'AZEVEDO E RUA DOM BENTO PICKEL.

13:00

Sovaco de cobra

Estilo: Samba

Itinerário: fixo

14:00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CUILTURAL EM CIMA DA HORA FUTEBOL E SAMBA

Estilo: Samba

Itinerário: IDA-Concentração Rua Benedito A.Ferreira, Rua Alvaro Silva, A. Clavasio A. da Silva, Av. Dep. Emilio Carlos, Av. Antonio M. Bonilha, Rua Rodolfo Teofilo, VOLTA Av.Antonio M. Bonilha, Rua Benedito A. Ferreira – Dispersão

14:00

22/02

Bloco dos Coleiras

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R: Baltazar Abadal, R: 23 de Setembro, R: Dr Bernardino Gomes, R: Prof Gama Cerqueira, R: Leonor Barbosa Rodrigues, R:Lagoa Azul, R: Gerônimo dos Santos,R: Prof Gama Cerqueira, R: De Bernardino Gomes, R: 23 Setembro, R: Baltazar Abadal

14:00

24/02

BLOCO ADEGA DO MIRO

Estilo: Samba

Itinerário: RUA GABRIEL COVELLI, ATÉ ALTURA DO 700

14:00

Bloco Comunidade Memo Memo

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Santa Eudoxia, Rua Amando Coelho, Gabriel Covelli

15:00

29/02

AZARAÇÃO CASAVERDENSE

Estilo: Samba

Itinerário: Rua João Rudge, Rua Zanzibar, Rua Atílio Piffer, Rua Bernardino Fanganiello, Rua Do Havre, Rua Zanzibar, Rua João Rudge, Rua Eng. Walther Buff

14:00

01/03

Bloco da Tia Ruth

Estilo: Samba

Itinerário: Avenida Deputado Emílio Carlos

13:00

Bloco carnavalesco Marcelo Leme Parque Peruche

Estilo: Samba

Itinerário: Da esquina da Rua Anízio Moreira até a esquina da Rua José Rangel de Camargo

13:00

bloco carnavalesco do caldeirão do samba

Estilo: Samba

Itinerário: rua dobrada 159, até a esquina da rua ouro grosso, rua ouro grosso até rua dobrada 159

13:00

Maracukaya Folia

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Gil Vicente

13:00

GRCE É NÓS QUE TÁ

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Toda a extensão da rua Leonor Barbosa Rodrigues

14:00

Cidade Ademar

16/02

VÁ TOMA NA CUPECÊ

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: CONCENTRAÇÃO AVENIDA CUPECÊ, 1065

14:00

Cidade Tiradentes

15/02

C.R.C.A.E.S. ESTRELA CADENTE

Estilo: Samba

Itinerário: Av. dos Metalúrgicos, 1081 até Av. dos Metalúrgicos, 678

16:00

16/02

Localiza AÍ BEBÊ

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida dos Metalúrgicos, 1081 até o encontro da mesma avenida com a Rua Igarapé da Missão.

13:00

Bloco Afoxé Omo Odé

Estilo: Afro

Itinerário: Avenida dos Metalurgicos, 1081 até o encontro da mesma avenida com a Rua Igarapé da Missão

16:00

Bloco Afro Axé Kalifa

Estilo: Samba

Itinerário: Avenida dos Metalúrgicos, 1081 até o encontro da mesma avenida com a Rua Igarapé da Missão.

17:00

Ermelino Matarazzo

15/02

Bloco Garoterror

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Barra de Santa Rosa, R. Caiçara do Rio do Vento, R. Pindaí, R. Lagoa Nova, R. Aprígio, R. Barra de Santa Rosa, Av. Olavo Egídio de Souza Aranha, R. Caiçara do Rio do Vento, R. Barra de Santa Rosa

13:00

16/02

Bloco Na Labuta

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. Paranaguá em direção à Praça Benedito Ramos Rodrigues, passando pela Avenida Milene Elias

13:00

22/02

Bloco Pé Vermelho

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Benevenuto de Magalhães Taques (concentração), Rua das crianças, Praça 11, Rua Manuelino Teixeira,Rua Salvador de Queiroz, Rua Walter Berten (encerramento)

13:00

25/02

BLOCO DO JUIZ IMPERADOR

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Estrada de Mogi das Cruzes – 1 faixa, rua José Garcia Terra e Rua Antonio Machado

12:00

Bloco Família na Folia

Estilo: Samba

Itinerário: Travessa Renato Rodrigues Moreira (entre Av. Wenceslau Guimarães)

14:00

Freguesia do Ó/Brasilândia

15/02

Bloco Urubózinho

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó

09:00

Bloco AkiO

Estilo: Samba

Itinerário: Largo da matriz de nossa senhora do o, rua coronel tristao, largo da matriz de nossa senhora do o

13:00

Bloco Zé Pretinho SP

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Ministro Plinio Travassos,Rua Domingos Freire,Rua Ministro Plinio Travassos

14:00

Bloco Calçada do Samba do Jd. Almanara – Z/N

Estilo: Samba

Itinerário: R. Inácio Xavier de Carvalho, R. Antonio Joaquim da Silva, R. Emílio Kemp, R. Oscar Rosas Ribeiro, R. Inácio Xavier de Carvalho.

14:00

Cordão do Samba do Balaio do Canjico

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Raimundo da Cunha Matos, Av. Elísio Teixeira Leite, Rua Frota Moreira, Rua João Melo da Câmara, Rua Januário dos Santos, Rua Afonso de Carvalho, Rua Ion Andresco, Rua Carlos Guido, Av. Elísio Teixeira Leite, Rua Raimundo da Cunha Matos.

14:00

22/02

Bloco Urubózinho

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Itaberaba, Rua da Bica, Rua Cel. Tristão

09:00

Bloco Urubó

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Itaberaba, Rua da Bica, Rua Cel. Tristão

11:00

BLOCO MI INTERNA QUE TÔ LOCO

Estilo: Samba

Itinerário: AVENIDA JOSE DA NATIVIDADE SALDANHA ENTRE RUA PAULO GARCIA AQUILINE E RUA RUI DE MORAIS APOCALIPSE (SENTIDO BAIRRO – CENTRO)

12:00

23/02

Bloco Urubó

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Avenida Itaberaba, Rua da Bica, Rua Coronel Tristão

11:00

FRUTA MALUKA

Estilo: MPB

Itinerário: Fixo

13:00

BLOCO DESCAXOTA

Estilo: Samba

Itinerário: RUA ITUPAVA, RUA DEPUTADO FERNANDO FERRARI, RUA OUVIDIO JOSE SANTANA, RUA CEDRO BRANCO

14:00

BLOCO COMUNIDADE 100% IRACEMA

Estilo: Samba

Itinerário: CALÇADÃO DA FEIRA LIVRE NA DO JARDIM IRACEMA RUA DOS MORGADOS RUA ABILIO PRIMO NALLIN ARTHUR NORONHARUA PROFESOR CARLOS NOBRE ROSARUA TEREZINHA DE SPAGNA LOBO AV MINISTRO PETRONIO PORTELA PRAÇA THOMAS DE KEMPIS RUA DOS MORGADOS CALÇADÃO DA FEIRA LIVRE DO JARDIM IRACEMA

14:00

Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Granada Samba

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Humberto Gomes Maia

14:00

Bloco de Rua Vem Ku Nóis Ó

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Lgo da Matriz, 139, Av Itaberaba, Rua da Bica, Rua Cel Tristão e Lgo da Matriz

14:30

24/02

Óense bloco de carnaval

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Largo da matriz Freguesia do Ó,Av.Itaberaba, Rua da Bica, Rua Coronel Tristão,Largo da matriz Freguesia do Ó parte de baixo.

13:30

Bloco JAH É

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó. Damos uma volta em torno da praça sem adentrar em outra rua ou via.

14:00

Grêmio Recreativo da Vila Cavaton

Estilo: Samba

Itinerário: Armando Guzzi, João Cordeiro, Estêvão Montebelo, Jotaca, Moinho Velho e Armando Guzzi.

14:00

25/02

Bloco AkiO

Estilo: Samba

Itinerário: Largo da Matriz de nossa senhora do O, Rua Coronel Tristao, Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó

13:00

01/03

Bloco JAH É

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: Largo da matriz em torno da praça

12:00

Bloco Pobre Loko XIII

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Mirangoaba; Numeração 146.

14:00

Assombrosos do Ó

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: rua Artur farjado, 405 – ministro Petrônio Portela, Calixto de Almeida, general José de Andrade, praça do quarto centenário e rua Nazário pagani, Calixto de Almeida, Petrônio Portela e Artur farjado

14:00

Guaianases

25/02

Xire Alamoju

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Farajala Namur 54 desce a Rua Utaro Kanai 203

10:00

01/03

Bloco Banda das Cachorras visita Guaianases

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Estrada Itaquera Guaianases 2842

14:00

Ipiranga

15/02

BLOCO DO ONZE

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Amadis, Rua Auriverde, Rua Vemag, Rua Alvaro Fragoso, Rua Aida, Rua Roberto Koch

13:00

BLOCO ATITUDE

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Gaspar Fernandes, direita Rua Engenheiro Prudente, direita Rua Dom Matheus, Direita Rua Frederico Von Martius, Dispersão no cruzamento com a Rua Ouvidor Portuga.'

13:00

BLOCO VEM COM QUE TEM SE NÃO TEM VEM TAMBÉM

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: RUA OLIVEIRA MELO, RUA DA IMPRENSA, INDO ATE O Nº 517 ( BAR DO MIRANDA) NA RUA IMPRENSA RETORNADO PELA MESMA RUA IMPRENSA E ENTRANDO NA OLIVEIRA MELO OUTRA VEZ…

14:00

Bloco Carnavalesco Nega Fulôô

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av Coronel Jose Pires de Andrade ,Tenente Paulo Alves,Santo Albano,Alameda Itupiranga,Coronel Jose Pires de Andrade

14:00

16/02

Bloquinho da Maria Louquinha

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua dos Sorocabanos, 150 X Rua Bom Pastor

09:00

Bloco do Fico

Estilo: Samba

Itinerário: Rua dos Sorocabanos, rua Bento Vieira, Rua Thabor, Rua Cipriano Barata, Rua do Fico, Rua Agostinho Gomes, Rua dos Sorocabanos

13:00

Bloco do Gato Preto

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Desce a Silva Bueno até a Gonçalves Lêdo

13:00

Bloco Vem Sambar SP

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Cipriano Barata, 1311 (Entre Rua dos Ituanos e Rua José Braggion)

14:00

BLOCO FOLIA SEM FIM

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: RUA SÃO SILVESTRE, 200, ESTRADA DE SÃO JOÃO CLIMACO, RUA SÃO SILVESTRE, RUA TAMUÁTA, RUA BOIÇUNUNGA, RUA SAPARÁS, RUA SÃO SILVESTRE

14:00

22/02

CAVALEIROS DE DOÇU

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Rosa de Morais, 444 ao 494

12:00

24/02

Bloco rock in. Ipiranga

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: RuA Costa Aguiar rua brigadeiro Jordão rua Oliveira Alves ruA Costa Aguiar

14:00

25/02

Bloco Estacao Vacafolia

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Malta Cardoso, Rua Assungui, Rua Pedro Rocha, Avenida do Cursino

14:00

29/02

BLOCO AMIGOS DO EDDIE

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: DESCER RUA LORD CROCKANE, ENTRAR A ESQUERDA NA RUA CIPRIANO BARATA, ESQUERNA NA RUA ALMIRANTE LOBO, ESQUERDA NA RUA COSTA AGUIAR

14:00

Bloco da Coroa

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Vai seguir pela Rua Auri Verde até a Rua Aida, quando entrará a direita e vai se deslocar até a esquina da Rua Roberto Koch

14:00

01/03

BLOCO DA VACA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Costa Aguiar, Rua Brigadeiro Jordão, Rua Agostinho Gomes, Rua Cisplatina, Rua Cipriano Barata, Rua Oliveira Alves, Rua Costa Aguiar.

13:00

Acadêmicos do Parque Bristol

Estilo: Samba

Itinerário: Rua José Pinto Tavares, Praça Giovani Boldini, Rua Francisco José Carvalho, Rua João José da Silva, Rua José Fernandes Nunes, Rua Frederico Bartoldi, Av Padre Arlindo Vieira, Rua Giulio Campi, Rua José Sebastiãode Farias, Rua Juventino Miguel, Rua José Pinto Tavares

14:00

Itaim Paulista

15/02

O Samba Canta Histórias

Estilo: Samba

Itinerário: R. General Pereira de Berredo, R Canal de Tutóia, R. Cândido da Rocha, R. Agrolãndia, R.Tomé dias Laço, R. Manuel de Medeiros, R.Jácome Nunes, Av Academia de São Paulo

14:00

Bloco BatucAfro

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Monte Camberela, Rua Benedito Aquilino de Freitas, Rua Barena, Rua Dr Durval Vilalva

16:00

16/02

Bloco CARNAVALESCO Sem pecado e Sem Juizo

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: fixo

14:00

FILHOS DE OÝA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Itajuíbe / Av. José Borges do Canto

14:00

23/02

Bloco do Encosta

Estilo: Samba

Itinerário: Pierre Varney, Humberto Cerruti, Augusto Kekule, Rua Pe. Virgilio Campelo

14:00

25/02

Bloco do Encosta

Estilo: Samba

Itinerário: Pierre Varney, Humberto Cerruti, Augusto Kekule, Rua Padre Virgilio Campelo

14:00

Bloco Carnavalesco Cultural Caramba do Caramba

Estilo: Samba

Itinerário: Padre Virgilio Capelo

15:00

Itaquera

15/02

Acadêmicos do Ipanema

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Filippo Juvara, Rua José de Seixas, rua Gondarém e Rua Filippo Juvara.

14:00

Cordão Folclórico de Itaquera

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Felipe Lauri, Rua Adriano Ratti, R. Cecília Pôrto

15:00

16/02

BLOCO HIDRATAÀSOM

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Waldemar Mancini, Rua Fontoura Xavier, Rua Palma Sola, Rua Victorio Lazzari, Rua Isabel Redentora

12:00

Carna Brasil

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Palmerino Calabrese, Francisco Rodrigues Seckler, Jataizinho, Carolina Fonseca

14:00

Cordão Carnavalesco Quintal da Xika

Estilo: Samba

Itinerário: Avenida Corrego do Jacu, Travessa Teresa Diamante Sisto, Av. Sábbado D Ângelo, Rua Cesar de Aretuzi, Avenida Corrego do Jacu

14:00

Bloco do Jatobá- 10 anos de história em Itaquera

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Giocomo Quirino, Rua César Domenico, Rua Silvanópolis, Avenida Nagib Farah Maluf, Rua Virginia Ferni, Rua Isabel Urbina, Rua Gustavo Otero, Rua Ana Pereira, Avenida Nagib Farah Maluf, Rua Silvanópolis, Rua Lucas Auvera, Rua Martino Rota, Rua César Domenico, Rua Giocomo Quirino

15:00

22/02

Bloco Itaquerendo Folia

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça da Estação, Radial Leste, Rua Dr. Aureliano Barreiros, Rua Gregório Ramalho, Praça da Estação

14:00

24/02

Arrastão Daleste

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Fixo

14:00

25/02

Bloco Da Família Carmosina

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Arraial de São Bartolomeu, rua Morro do Clemente, rua Serra de São Domingos,rua Itapipoca e rua Arraial de São Bartolomeu.

14:00

01/03

Arrastão Daleste

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Fixo

14:00

Jabaquara

15/02

Breja no Bloco

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Apace, Rua Aracirama, Rua Vieira Portuense, Av. Engenheiro George Coubisier, Rua Carmine Di Genio, Rua Jurupari, Rua Matuim, Rua Apace

14:00

Bloco Carnavalesco do Zé Pereira

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Anita Costa, 135, Rua Onze de Fevereiro, Rua dos Jornalistas, Terminal Metropolitano Jabaquara, Rua dos Jornalistas, Rua Onze de Fevereiro, Rua Anita Costa, 135 com Rua Nelson Fernandes, 257

16:00

16/02

Coisa de Pele

Estilo: Samba

Itinerário: Desce a Av. Água Funda até o número 625 e volta pela Av. Água Funda até a Leonardo da Vinci

11:00

23/02

BLOCO DA AFRICA

Estilo: Afro

Itinerário: Rua Arsênio Tavolieri 45 ao 65

14:00

24/02

Bloco do Arrastão da Vila Guarani

Estilo: Samba

Itinerário: avenida Diederichsen, rua Eduardo Pereira, rua Abraão Miguel do Carmo, avenida Diederichsen

14:00

25/02

Bloco dos Cabeças da Cinco

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Cinco de Outubro, Rua Leno, Rua Valdir Maluf, Rua Dr. Alcides de Campos, Rua Deodoro de Campos, Rua Tupiritama, Rua das Guassatungas, Rua Hildebrando de Siqueira, Rua Cinco de Outubro.

14:00

Jaçanã/Tremembé

15/02

Bloco Caldeirão Sem Fundo

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Tenente João Claudino de Melo, 120 – 160, Rua Arumatéia, 520 – 168, Rua Itamonte, 2634 – 2810, Rua Liliental, 10 – 400, Rua Mário Barbedo, Rua Jorge Newbery, 470 – 178, Rua Hintem Martins, 400 – 610, Rua Barra da Onça, 10 – 310 Rua Tenente João Claudino de Melo, 100

14:00

16/02

BLOCO DA CANTAREIRA

Estilo: Samba

Itinerário: O BLOCO DESFILARÁ NA PRAÇA MARIQUINHA SCIASCIA, ficando no LADO DIREITO da praça

14:00

22/02

Bloco Vem Pro Trem das Onze

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: rua Irma Emerenciana, av dr Carlos Bastos Aranha, rua Emília Machado Figueiredo, av Dr Carlos Bastos Aranha, rua Antônio Vieira de Carvalho, Rua Irma Filomena.

15:00

CarnaFest20

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Paralelo a Avenida Ari da Rocha Miranda

15:00

23/02

Shereka

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Seguir pela rua Manuel Gaya do número 806, até o número 613. Trajeto comum dos blocos de região.

14:00

Guerreiros da comunidade jova rural

Estilo: Samba

Itinerário: saindo da rua sao jorge passando pela portal 2 retornando para rua sao jorge

14:00

25/02

Bloco Carnavalesco Sacada da Gil & TioHelião

Estilo: Samba

Itinerário: sai da rua Manuel Gaya altura 700 e vai até 1200 da av Manuel Gaya

13:00

01/03

Canela Russa

Estilo: Samba

Itinerário: R Alice Barros Castilho, R Padre Souza Magalhães, Av Antonelo da Messina

12:00

Bloco do Fumaça

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av Manoel Gaya 806 (fixo)

13:00

Lapa

15/02

Bloco De Rua Barracao Folia

Estilo: Samba

Itinerário: Saída Rua Diana, Rua Palestra Itália, Rua Caraíbas, Rua Min. Ferreira Alves, Rua Xerentes, Rua Diana

09:00

Bloco Mamãe Eu Quero

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: O bloco não tem percurso. O trio fica parado e a apresentação ocorre no entorno da Praça Irmãos Karmann entre a rua José Donatelli e a Avenida Sumaré

09:00

Bloco Unidos do Inconsciente

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Apenas a Praça Rio dos Campos e seu entorno

10:00

BLOCO SAPEQUINHA DA LEXA

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

11:00

Bloco Classe A – Futebol e Samba

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Sousa Lima 295, Rua Barra Funda, Avenida Angelica, Rua Brigadeiro Galvão, Rua Conselheiro Brotero, Rua Sergio Meira

12:00

Sainha de Chita

Estilo: MPB

Itinerário: Apenas a Praça Rio dos Campos e seu entorno

12:30

Bloco Feminista Vacas Profanas

Estilo: Frevo e Forró

Itinerário: Cajaiba até a Paris e volta

13:00

A.C.B.C. Xaranga da Pompéia

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Seinesio Rocha, Rio dos Campos, R. Mario CArdoso, R. Epaminondas Lobo, R. Felix de la Rosa, R. Estevão Barbosa, R. Sinesio Rocha, encerra na praça

14:00

Bloco Passaram a Mão na Pompéia

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Min. Ferreira Alves, Rua Caraíbas, Rua Cel. Melo de Oliveira, Rua Cotoxó e Rua Min. Ferreira Alves

14:00

BLOCO LEOPOLDINA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: RUA CARLOS WEBER Nº 114 ATÉ RUA CARLOS WEBER 988

14:00

Bagaceira

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Gurupa 3, Rua Miranda de Azevedo, Rua Daniel Cardoso 129

14:00

Bloco I love Cachaça

Estilo: Samba

Itinerário: Praça Cornelia 66, Rua Crasso 41, Rua Crasso 420, Praça Tupã 1, Praça Tupã 10, Rua Frei Henrique de Coimbra 1, Rua Frei Henrique de Coimbra 105, Rua Claudio 564, Rua Claudio 294, Praça Cornelia 155, Praça Cornelia 66.

14:00

Bloco do Abrava

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

15:00

16/02

B.A.C. Achados in Perdizes

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Caraibas entre a Rua Venancio Ayres e a Rua Palestra Italia

10:00

FILHOS DE NETUNO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Ministro Ferreira Alves, Rua Cotoxó, Rua Padre Chico, ate a Rua Diana

12:00

Baco do Parangolé

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Comendador Souza, Rua Albertina de Souza, Rua Dr. Moacir Trancoso, Av Santa Marina, Rua Bonifácio de Andrada, Rua Francisco Luiz de Souza Júnior, Rua Sara de Souza, Av Santa Marina

12:00

Bloco Pilantragi

Estilo: MPB

Itinerário: Estação Agua Branca, Avenida Santa Marina, Rua Comendador Souza, Rua Albertina de Souza, Rua Bonifacio de Andrada, Rua Francisco Luiz de Souza, Rua Comendador Souza, segue ate a Avenida Santa Marina onde finaliza.

14:00

Bloco Eu Não Vou Embora

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

14:00

TMA

Estilo: MPB

Itinerário: R. Carlos Weber, R. Sebastião Bach, R. Culumbus, R. Carneiro da Silva, R. Carlos Weber

14:00

Ursal – O Bloco (União das Repúblicas Sambalísticas Soviéticas)

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Lavradio (saída) – Rua Barra Funda – Rua Lopes Chaves – Rua Brigadeiro Galvão – Rua Lavradio (dispersão)

14:00

Bloco Boemios da Ipojuca

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av Ricardo medina Filho

14:00

Bloco de Empolgação Pitbull Banguela.

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Catão, Rua Marcelina, Rua Marco Aurélio, Parada nas esquinas das ruas Catão, Marco Aurélio e Bento Abreu, Saída na rua Catão sentido ponto de partida

14:30

Bloco 279 Não tô bem, Não tô bem

Estilo: MPB

Itinerário: Largo da Lapa, Rua Moxei, R. Belchior Carneiro, Rua Felix Guilhem , Largo da Lapa

14:30

Bloco SPalhaço

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Dom Jose Thuler, R. Euseibo de Paiva, PRaça campos da Cunha, Rua Maracana, R. Tonelero, Rua Mota Paes, Praça Tholer

15:00

22/02

Confraria do Pasmado (Filhos de Plutão)

Estilo: Samba

Itinerário: Praça Jesuíno Bandeira; R. Bárbara Heliodora;R. Vespasiano;R. Armando Brussolo; Rua Marco Aurélio; Praça Jesuíno Bandeira/R. Jesuíno Bandeira; R. Bárbara Heliodora

09:00

Bloco do Beijo

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Márcia Alberti Mammana; Avenida Sumaré, 1529

11:00

Siga la Pelota

Estilo: MPB

Itinerário: Bloco parado

11:00

Bloco Carregue a Pilha

Estilo: Frevo e Forró

Itinerário: Praça Rios dos Campos

11:00

Bloco BrasAfro Tô na Rua

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

11:00

BLOCO DO ADORNO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Faustolo 801 > 131

12:00

BATUCADA ABENÇOADA

Estilo: Samba

Itinerário: Avenida Gastão Vidigal, 2245 – 1457

13:00

Vem com Alma

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: Avenida Gastão Vidigal, 2245 – 1457

14:00

BEATLOKO

Estilo: Rap & Hip hop

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

14:00

Unidos Venceremos

Estilo: Samba

Itinerário: Tucuna -Tabare Bastos – Caraibas Alfonso Bovero-Tucuna

14:00

23/02

Bloco Tia Eh o Caraleo

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: bloco vai tocar parado

09:00

Bloquinho Gente Miúda

Estilo: MPB

Itinerário: Av prof Alfonso bovero desce Apinajés vira esquerda capital federal volta av prof Alfonso bovero

10:00

B.A.C. Achados in Perdizes

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Tucuna, Pe. Chico, Caraibas

10:00

Bloco Carnarock

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

11:00

Frevo do Mundo

Estilo: Frevo e Forró

Itinerário: Praça Márcia Alberti Mammana; Avenida Sumaré, 1529

11:00

Saia de Chita

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Ministro Sinésio Rocha, Rua Pedro Lopes, Travessa João Matias, Praça Rio dos Campos

11:00

Baco do Parangolé

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Comendador Souza, Rua Albertina de Souza, Rua Dr. Moacir Trancoso, Av Santa Marina, Rua Bonifácio de Andrada, Rua Francisco Luiz de Souza Júnior, Rua Sara de Souza, Av Santa Marina

13:00

Bloco Carnavalesco Carnavelhas

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

14:00

BLOCO MADALENA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Márcia Alberti Mammana; Avenida Sumaré, 1529

14:00

24/02

Bloco do Nero

Estilo: Samba

Itinerário: Praça Adelino Moreira, Rua João Jabotan, Rua Gurupá, Praça Araçariguama, Rua Félix Della Rosa, Rua Cláudio Fuzaro, Praça Dr Penteado Médici

10:00

Cordão Cheiroso

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Saída da Praça Júlio César. Segue pela Rua Catão, vira à esquerda na Rua Camilo, vira à esquerda na Rua Sepetiba. Segue até parada na Praça Engenheiro Arão Sahm. Segue pela Rua Sepetiba, vira à direita na Rua Jaricunas. Encerramento na Rua Jaricunas, altura do número 470. novo itinerario: finalizar na Praça Engenheiro Arão Sahm

11:00

Bloco Carrossel de Emoções

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

11:00

Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro

Estilo: MPB

Itinerário: Praça Rio dos Campos, trav. João Matias, rua Pedro Lopes, rua Ministro Sinésio Rocha, rua Estevão Barbosa, rua Felix Della Rosa, rua Epaminondas Lobo, rua Prof. Ciridião Buarque, Mário Cardoso, Praça Rio dos Campos

14:00

Bloco da Tchaka

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: R. Carlos Weber, R. Sebastião Bach, R. Culumbus, R. Carneiro da Silva, R. Carlos Weber

14:00

25/02

BlocO JAMBÚ ELETRIZANTE

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Márcia Alberti Mammana; Avenida Sumaré, 1529

09:00

Bloco do Osmar

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Jesuíno Bandeira; R. Bárbara Heliodora;R. Vespasiano;R. Armando Brussolo; Rua Marco Aurélio; Praça Jesuíno Bandeira/R. Jesuíno Bandeira; R. Bárbara Heliodora

09:30

Bloco Metropolitana

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

11:00

Bloco Carnarock

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Gastão Vidigal, 2245 – 1457

14:00

Tropicália Freak

Estilo: MPB

Itinerário: Praça Cornelia 66, Rua Crasso 41, Rua Crasso 420, Praça Tupã 1, Praça Tupã 10, Rua Frei Henrique de Coimbra 1, Rua Frei Henrique de Coimbra 105, Rua Claudio 564, Rua Claudio 294, Praça Cornelia 155, Praça Cornelia 66.

14:00

ALOHA PORTAL

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

14:00

Zelia Cassia Rita Carolina e todas as Minas

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Faustolo, Rua Guaicurus, Rua Sabaúna e Rua Faustolo. novo itinerario: mesmo de 2019, bate volta na Faustolo

14:00

29/02

FrancisKryshna

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: Apenas a Praça Rio dos Campos (o bloco não anda)

09:00

Bloco Lanterna Prime

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

11:00

Abacaxi de Irará

Estilo: MPB

Itinerário: R. Minerva, R. Itapicuru, Ministro Godoi, Doutor Homem de Melo, R. Minerva

11:00

Eu Acho É Coco!

Estilo: MPB

Itinerário: Não vamos andar

11:00

Ijexanas – A BLOCA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Não aplicável, o bloco tocará parado, sem deslocamento.

12:00

Junú e o bloco da Terreirada Cearense

Estilo: MPB

Itinerário: O bloco Brinca parado. Em Roda

13:00

Bloco Que Casar Que Nada

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Gastão Vidigal, 2245 – 1457

13:00

Bloco do Bagaça

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Domingos Rodrigues, Rua Albion, Rua Dom João V, Rua Isaac Annes

13:00

BLOCO SEBAH VIEIRA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

14:00

GALOSAMBA

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Dona Germaine Burchard

14:00

NU VUCO VUCO

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Praça Cornélia, Rua Crasso, Praça Tupã, Rua Frei Henrique de Coimbra, Rua Claudio, Praça Cornélia.

14:00

Bloco Carnavalesco Ressaca Do Belo Gole

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Nossa senhora Do Ó, segue na rua Passo da Pátria, esquerda na Rua barão Da Passagem, Esquera na Rua Marques Do Paraná, esquerda na Rua Aliança Liberal, voltando para a praça nossa senhora Do Ó.

14:00

01/03

Bloco do TROM

Estilo: MPB

Itinerário: O Bloco será fixo na propria praça

11:00

bloco BIXO SOLTO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

13:00

Asé

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Gastão Vidigal, 2245 – 1457

13:00

Bloco Se Te Pego Não Te Largo

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Marquês de São Vicente

14:00

Bloco dos Chicos (Science, César e Buarque)

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Marco Aurélio nº 883; Praça Jesuíno Bandeira; Rua Bárbara Heliodora até nº 482; Praça Jesuíno Bandeira; Rua Marco Aurélio nº 883

14:30

Toma que o filho é teu

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Coroliano, 624 > 800

15:00

Mooca

14/02

Pinto do Visconde

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Caetano Pinto, Rua Torquato Neto, Rua Carneiro Leão, Rua Azevedo Júnior, Rua Wandenkolk, Rua Visconde de Parnaíba e Rua Caetano Pinto

17:00

15/02

Bloco Belém Belém Agora Eu To De Bem

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Taquari,Rua Paraupava, Rua Arinaia, Rua Sapucaia e Praça Barão de Tietê

12:30

BLOCO UNIDOS DO PARQUE SÃO JORGE

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Condessa Elizabeth de Robiano, 2640 ao 3280 (Via Local)

13:00

BLOCO DA LISA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Catarina Braida, Taquari, Cassandoca, Arinaia

14:00

Pedra no Rim

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Itapira, Rua da Mooca, Rua Luis Gama, Rua Dom Bosco, Rua Oscar Horta, Rua da Mooca, Rua Itapira

14:00

Paixão Mangueirense

Estilo: Samba

Itinerário: Praça José Giudice, R. Honório Maia, R. Cesário Galeno, R. Melo Peixoto, R. José Fernandes Torres e Praça José Giudice

14:00

Cafofo folia

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Platina, Rua Fernandes Pinheiro e Praça Santa Terezinha

14:00

Bloco Descendo a Lenha

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Madre de Deus 1579 a 1611

14:00

Batuca-Bresser

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Dr. Almeida Lima, 750, Rua Visconde de Parnaíba (Museu da Imigração 10 minutos), Rua Visconde de Parnaíba, Praça Mário Vicente Pedro Picoli, Rua Ipanema, Rua Dr. Almeida Lima, 900

16:00

16/02

Bloco do Brás

Estilo: Frevo e Forró

Itinerário: R. Alfandega, R. Assunção, R. do Lucas, R. Benjamin Oliveira

12:00

Bloco Orra Bello!

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Borges de Figueiredo do número 200 até o número 1080

13:00

CarnaBelém SP

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Largo São José do Belém; Rua Julio de Castilhos; Av.Álvaro Ramos;Rua Irmã Carolina;Rua Pimenta Bueno; Rua Herval; Rua Eloy Cerqueira; Rua Cajuru; Largo São José do Belém

14:00

22/02

Bloco Moocalor, Mêo!

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Catarina Braida, Rua Taquari, Avenida Cassandoca, Rua Arinaia.

14:00

23/02

Bloco Belas & Empreendedoras

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua borges Figueiredo X visconde de Cairu e pela João Antonio até benevides

14:00

MORADIA E FOLIA – ULCM

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Dr. Almeida Lima, Rua 21 de Abril, rua Bresser e Rua Inácio de Araújo

14:00

Bloco Partideiros do Maria Zélia

Estilo: Samba

Itinerário: Rua José Pinheiro Bezerra,100 ( Circular dentro da Vila Maria Zélia )

14:00

Bloco Circuito Etilico

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Júlio de Castilhos, Rua Fernandes Vieira, R Herval, R Silva Jardim, Lgo. S. José do Belém, R Cajuru, Rua São Leopoldo, R Júlio de Castilhos

14:00

24/02

Guerreiros Tabajaras

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: rua maria luiza de pinho 113, sem trajeto, lugar fixo.

12:00

FANFARRÕES-CAMALEON-366

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R.Coelho Lisboa; R. Cantagalo, T. Tuiti, R. Emilio Mallet, R. Coelho Lisboa

14:00

25/02

Fundação Sergio Contente

Estilo: Marchinhas

Itinerário: fixo

14:00

29/02

BLOQUINHO INFANTIL FRALDINHA MOLHADA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua José Óscar de Abreu Sampaio

10:00

50 tons de PINGA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Platina, Rua Serra de Japi, Rua Serra de Bragança, Rua Vilela, Rua João Migliari, Rua Airi

14:00

CARNATORRINHA – OS CABECINHAS TÃNTRICOS

Estilo: MPB

Itinerário: RUA TORRINHA

14:00

BLOCO MOORESSACA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: RUA JOÃO CAETANO entre RUA DO HIPÓDROMO e Rua Barra do Turvo

14:00

FANFARRÕES-CAMALEON-366

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Coelho Lisboa; R. Cantagalo, T. Tuiti, R. Emilio Mallet, R. Coelho Lisboa

14:00

Bloco União

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Ourinhos, rua campo largo,rua pirassununga,rua ourinhos

14:00

Parelheiros

22/02

Carnacol Folia

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Jackson Pollock, R, Miguel Rocumback, R. Colônia Alemã e R. Nsa. Aparecida

14:00

23/02

CARNAVAL DE RUA JARDIM DOS ÁLAMOS

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: RUA HENRIQUE ROSCHEL CHRISTI

14:00

Penha

15/02

BLOCO NHOCORONÉ

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Professor Thire, Rua Dr. Nelson Madureira, Rua João Priore, Rua São Vitório

14:00

Bloco carnavalesco Tá com medo porque veio ?

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Otília 457

14:00

Bloco Clube do Bolinha

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Padre João, R. Antônio Lôbo, R. Matusalém Matoso, R. Betari, R. Dr. Almeida Nogueira e Largo do Rosário – Penha de França

14:00

16/02

BLOCO DO JUIZ

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Coruripe, Itaocara, Cachoeira Pta., AEC, Cabrália Pta., Itaocara,Coruripe

12:00

Cordão Carnavalesco Dona Micaela

Estilo: MPB

Itinerário: R. Padre João, R. Antônio Lôbo, R. Matusalém Matoso, R. Betari, R. Dr. Almeida Nogueira e Largo do Rosário – Penha de França

14:00

FAVELA CHIC

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Isabel, R. Mapunaro,Rua Maria Carlota, Rua Atuai

14:00

BLOCO LUZIANIA

Estilo: Samba

Itinerário: RUA LUZIANIA, RUA IBOREPI, AV. MARAIAL E RETORNA PARA RUA LUZIANIA.

14:00

Bloco Espalhafatos

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Nossa Senhora da Esperança, Av. Padres Olivetanos, Rua Frei Manuel do Desterro, Rua Maria Carlota, Rua Dezenove de Maio e Rua Atuai (metrô Vila Matilde)

15:00

23/02

bloco água na boca

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Neri de Barcelos, Fernandes Porto Alegre, Maximiliano

12:00

BLOCO DO MORCEGÃO DE ARTUR ALVIM

Estilo: Samba

Itinerário: RUA PADRE MANOEL BARRETO, RUA PADRE VITOR MARIANO, RUA PADRE ESTEVÃO DE OLIVEIRA.

13:00

Bloco do Temperadinho

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Fixo

14:00

Bloco Samba Tetê

Estilo: MPB

Itinerário: R. Mirandinha, Rua Celina, Rua Atuaí

14:00

24/02

Bloco da 3

Estilo: Samba

Itinerário: Fixo

13:00

25/02

FAMILIA SABOTAGEM "SABOTA"

Estilo: Samba

Itinerário: R. Angelica da Costa Carvalho, Av.Prof Xavier de Lima, Av. Eng Soares de Camargo, R. Palmerina, R. Emb. Dias Carneiro, R. Pereira de Vasconcelos, R. Jose Pinto de Melo, R. Dr. Candido Dores.

14:00

29/02

Terceira Idade da Zona Leste

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Saída portão 1 da USP Leste (Rua Arlindo Bettio 1000) – até a Rodovia Parque, 8054 (Parque Ecológico Tietê), pela ciclovia

10:00

CACIQUE SOCIAL CLUB

Estilo: Samba

Itinerário: RUA RICARDO VILELA, RUA MAJOR ALBERTO BARBOSA, RUA SÃO VICENTE DE ARAGUAIA, RUA JOSÉ FLAVIO

13:00

Bloco SANTINHA É A MÃE

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Maestro Jorge Galati – Rua Cel. Eduardo Lejune – R. Almeida Seabra – R. Silvia Lisboa – Pça Dr. Pedro Conde

14:00

Bloco do Chiquinho

Estilo: Samba

Itinerário: Sta bertila.fernandes porto Alegre.dias penteado.basilo Pereira de melo.waldemar Carlos Pereira.fernandes Portalegre

14h

Bloco de Carnaval de Rua Banda das Cachorras

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Vereador João Aparecido de Paula – Praça da Toco

14h

Bloco é Pequeno + Balança

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Mirandinha,Rua Demini, Rua Celina

14:00

TOCA RAULZITO SP

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: AV GOVERNADOR CARVALHO PINTO 2480, PASSANDO PELA RUA SÃO FLORÊNCIO, ENTRANDO NA AV GOVERNADRO CAVALHO PINTO, PASSANDO PELA AV TARUMÃ RETORNANDO PARA AV GOVERNADOR CARVALHO PINTO 2480.

14:00

01/03

Bloco carnavalesco levanta quem cai

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Serra dos Tapés

14:00

Perus

23/02

Perus Folia

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. Dr. Sylvio de Campos, 418 x Rua Mogeiro até Av. Dr. Sylvio de Campos, 147 X Rua Antonio Maia

13:00

BLOCO DO COMENDADOR

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: EXTENSÃO DA AVENIDA DOUTOR SYLVIO DE CAMPOS, COM DISPERSÃO NA PRAÇA LUIZ NERY

14:00

Clementinas de Perus

Estilo: Samba

Itinerário: Alexandre Conti, Aguas Claras do Sul, Dr. Silvio Campos

15:00

25/02

G.R.C BLOCO UNIDOS DE PERUS VALENÇA SAMBA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: RUA RAPHAEL DI SANDRO,AV, DR SILVIO DE CAMPOS E PRAÇA LUIZ NERY

17:00

01/03

PERU com canga

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça do Samba

11:00

Bloco Embondeiro Queixada- Comunidade Cultural Quilombaque

Estilo: Afro

Itinerário: Rua Julio Maciel, rua Geraldo Pereira, Rua das Violetas e Rua do Recanto

13:00

Pinheiros

15/02

Sargento Pimenta

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

09:30

Bloco Chinelo de Dedo

Estilo: Samba

Itinerário: Praça Omaguás

10:00

Bloco da Favorita

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

11:00

Bloco Ritaleena

Estilo: MPB

Itinerário: Rua dos Pinheiros, 1037 – 100

12:00

Cordão Bibitantã

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Vupabussu, Rua Padre Carvalho, Rua Tucambira, Rua Ferreira de Araujo, Rua Vupabussu

12:00

Bloco Avisa Lá

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Matheus Grou 646 > 3

12:00

BLOCO ARRIANU SUASSUNGA

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Padre Carvalho, Rua João Elias Saad, Rua Ferreira de Araújo, Rua Atuau, Rua Padre Carvalho

12:00

Bloco Vou de Taxi

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

12:00

Bloco Beleza Rara

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

13:00

Bloco Volta Amélia

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Original, Rua Jerico, Rua Purpurina, Rua Harmonia

13:00

KOLOMBOLO DIA PIRATININGA

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Belmiro Braga, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Girassol, Rua Aspicuelta, Rua Harmonia, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Belmiro Braga

13:00

México Pra Baixo

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Lisboa, Rua Artur de Azevedo, Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto

13:30

BLOCO DO BALIGÃO

Estilo: Samba

Itinerário: Rua João Moura, Rua Arthur Azevedo, Rua Lisboa

14:00

Bloco Olha o Sucesso

Estilo: Frevo e Forró

Itinerário: Rua da Consolação, Alameda Itu, Rua Bela Cintra, Alameda Jau, Rua da Consolação

14:00

Bloco NU'INTERESSA

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Filinto de Almeida, Rua Rodésia, Rua Jericó, Rua Original, Rua Filinto de Almeida

14:00

Bloco Toca Um Samba Aí

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

14:00

Unidos Venceremos

Estilo: MPB

Itinerário: Girassol, Aspicuelta, Simpatia, Girassol

14:00

Bloco Besta é Tu

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Wisard, Rua Girassol, Rua Purpurina, Rua Fradique Coutinho, Rua Wisard

14:00

O FABULOSO BLOCO AMELIE PULANDO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Vupabussu, Rua Padre Carvalho, Rua Tucambira, Rua Ferreira de Araujo, Rua Vupabussu

14:00

Pimentas

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Harmonia, Aspicuelta, Girassol, Wisard, Harmonia

14:00

Bloco Tins e Bens e Tais

Estilo: MPB

Itinerário: Praça Omaguás

14:00

Bloco Bangalafumenga

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

14:30

Bloco do Binguelo

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Matheus Grou, 646 – 3

15:00

16/02

BLOCO JÓIA RARA FUTEBOL E SAMBA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Belmiro Braga, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Girassol, Rua Aspicuelta, Rua Harmonia, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Belmiro Braga

10:00

Bloco do Ó

Estilo: Marchinhas

Itinerário: R. Horácio Lane, R. Belmiro Braga, Mateus Grou 240, volta

10:00

Bloco Quizomba

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

10:00

Confraria do Pasmado (Pasmadão)

Estilo: Samba

Itinerário: Rua dos Pinheiros, 1037 – 100

11:00

Bloco Zica

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Maria José Moreira, Rua Alvaro Anes, Rua Cunha Gago, Rua Padre Garcia Velho

12:00

Bloco Boca de Veludo

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

12:00

Bloco Lanterna Prime

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Mourato Coelho, Rua Wisard, Rua Fidalga, Rua Purpurina, Rua Harmonia

12:00

Sanatório Geral(cordão carnavalesco sanatório Geral de São Paulo)

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Padre Carvalho, Joao Elias Saad, Ferreira de Araujo, Atuau, Padre Carvalho

12:00

Jetlag Music

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

12:00

Bloco do Chá da Alice

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

13:00

Bloco nois trupica mais não cai

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Belmiro Braga, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Lacerda Franco, Rua Inacio Pereira da Rocha, Rua Girassol

14:00

Bloco do Eugênio Caça e Caçador

Estilo: Samba

Itinerário: Padre Carvalho, Tucambira, Ferreira de Araújo (Dispersão próxima a João Elias Saad)

14:00

Gambiarra – O Bloco

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

14:00

ALOK

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

14:00

O Bloco Carinhoso

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Edson Dias, Praça Maria Jose Moreira, Rua Álvaro Anes, Rua Cunha Gago, Praça Rev. João Yasoji Ito

14:00

Bloco Só Track Boa

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

16:00

22/02

Berço Elétrico

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Horácio Sabino, s/n

09:00

Kamalu

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: fixo

09:00

Bloco Filhos do Merça

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Emanuel Kant, 1 – 100

09:00

Bloco do Furunfunfum e do Sopro Brasileiro

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Av das Corujas (entre Arthur Stikel e Djalma Coelho) 584 e 456

09:30

BLOCO CARNAVALESCO JOÃO CAPOTA NA ALVES

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Arthur de Azevedo 132 (oscar Freire) até Arthur de Azevedo 542 (Rua João Moura)

10:00

Bloco do Maestro

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

10:00

Não deixe o Rock Sair de Você

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

11:00

Bloco Fina Mistura

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

11:00

Quarteirão Mágico

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Girassol, Rua Aspicuelta, Rua Harmonia, Rua Luis Murat, Rua Girassol

11:00

BLOCO JOGA COMIGO?

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino

11:00

Va de Jazz

Estilo: Jazz & Rhythm and Blues

Itinerário: Rua João Moura, 1218

12:00

Grupo Maracatu Bloco de Pedra

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Cipriano Juca, Rua Simpatia, Rua Aspicuelta, Rua Girassol, Rua Wisard

13:30

Bloco Carioca Club

Estilo: Samba

Itinerário: Rua dos Cariris, Rua Claudio Soares

13:30

Bloco da Baby

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

14:00

Os Capoeira

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Belmiro Braga (Praça), Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Fradique Coutinho, Rua Padre João Gonçalves, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Belmiro Braga (Praça)

14:00

Bloco 77 – Os Originais do Punk

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Simão Alvares, Rua Sebastião Velho, Rua Antonio Bicudo, Rua Navarro de Andrade, Rua Simão Alvares

14:00

Grêmio Recreativo Central do Brasil

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Cunha Gago, 1 – 100

14:00

Bloco Bastardo

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua João Moura, Rua Artur de Azevedo, Rua Fradique Coutinho, Rua dos Pinheiros, Rua Francisco Leitão, Rua Artur de Azevedo, Rua João Moura

14:00

Bloco Eduardo e Mônica

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Padre Carvalho 1 > 430

14:00

Bloco do Merça

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Emanuel Kant, 1 – 100

14:00

Bloco Do Solaris

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Edson Dias, Praça Maria Jose Moreira, Rua Álvaro Anes, Rua Cunha Gago, Praça Rev. João Yasoji Ito

14:00

BLOCO JEGUE ELÉTRICO SP

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Lisboa, Rua Arthur de Azevedo, Rua Joaquim Antunes, Rua dos Pinheiros, Rua Francisco Leitão, Rua Arthur de Azevedo, Rua Lisboa

15:00

23/02

Bloco Filhos do Merça

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Prof. Attilio Inoccentti, 135 > 270

09:00

Kamalu

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: fixo

10:00

Bloco do Chá da Alice

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

11:00

Bloco dos Corações Partidos com Jão

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

11:00

Sanatório Geral (cordão carnavalesco sanatório Geral de São Paulo)

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Padre Carvalho, Rua Joao Elias Saad, Rua Ferreira de Araujo, Rua Atuau, Rua Padre Carvalho

11:00

Bloco Vai Embrazando e Bloco Fuzuê SP

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

11:00

Va de Jazz

Estilo: Jazz & Rhythm and Blues

Itinerário: Rua João Moura, 1218

12:00

Bloco Lets Block

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Harmonia, Rua Purpurina, Rua Girassol, Rua Harmonia

12:00

Bloco do Frank Ocean

Estilo: Jazz & Rhythm and Blues

Itinerário: Praça Omaguas

14:00

CarnaGeek

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

14:00

NELSONMANDELA

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Padre Carvalho, Rua João Elias Saad, Rua Ferreira de Araujo

14:00

Good Crazy

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

14:00

Cacique Jaraguá

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Harmonia, Rua Aspicuelta, Rua Girassol, Rua Wisard, Rua Harmonia

14:00

Bloco Bastardo

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua João Moura, Rua Artur de Azevedo, Rua Fradique Coutinho, Rua dos Pinheiros, Rua Francisco Leitão, Rua Artur de Azevedo, Rua João Moura

14:00

BLOCO JEGUE ELÉTRICO SP

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Lisboa, Rua Arthur de Azevedo, Rua Joaquim Antunes, Rua dos Pinheiros, Rua Francisco Leitão, Rua Arthur de Azevedo, Rua Lisboa

14:00

Bloco do Merça

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Prof. Attilio Inoccentti, 135 > 270

14:00

Bloco Batuntã

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Eder Sader, Rua Fidalga, Rua Purpurina, Rua Harmonia, Rua Wisard, Rua Fradique Coutinho, Rua Purpurina, Rua Fidalga, Praça Eder Sader

14:00

24/02

Bloco Me Lembra que Eu Vou

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

10:00

Bloco da Alegria

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

10:30

Bloco Sou do Interior

Estilo: Brega & Sertanejo

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

11:00

Bloco do beco

Estilo: MPB

Itinerário: fixo

11:30

Bloco Não Serve Mestre

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

13:00

Me beija que tô no SPC

Estilo: Samba

Itinerário: Praça Omaguás

14:00

Bloco 77 – Os Originais do Punk

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Simão Alvares, Rua Sebastião Velho, Rua Antonio Bicudo, Rua Navarro de Andrade, Rua Simão Alvares

14:00

Bloco Bastardo

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua João Moura, Rua Artur de Azevedo, Rua Fradique Coutinho, Rua dos Pinheiros, Rua Francisco Leitão, Rua Artur de Azevedo, Rua João Moura

14:00

Bloco Vou de Taxi

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

14:00

25/02

K-Bloco

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

09:00

Todo O Carnaval Tem Seu Fim

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

11:00

Arca de Noé

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino

12:00

BLOCO DA LATINHA MIX

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

14:00

Bloco me viu Mentiu

Estilo: Samba

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

14:00

Bloco Bastardo

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua João Moura, Rua Artur de Azevedo, Rua Fradique Coutinho, Rua dos Pinheiros, Rua Francisco Leitão, Rua Artur de Azevedo, Rua João Moura

14:00

Bloco Geek

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino

15:00

29/02

Bloco Te Amo Mas Só Como Amigo

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua dos Pinheiros, 1037 – 320

09:00

Bloco Desliga e vem

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Padre Carvalho, 753 – 162

10:00

Bloco Baguncinha

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av das Corujas (entre Arthur Stikel e Djalma Coelho) 584 e 456

11:00

Bloco Do Piruka

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

11:00

Bloco da Kebradeira

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

11:00

Bloco Se Te Pego Não Te Largo

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

11:00

Bloco Tabuleiro

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Omaguás

11:00

BLOCO SOTERO-PAULISTANO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Original, Rua Jerico, Rua Harmonia, Rua Rodesia

12:00

A Ema Gemeu de Canto a Canto

Estilo: Frevo e Forró

Itinerário: Rua Padre Garcia Velho, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Girassol. Rua Aspicuelta, Rua Medeiros de Albuquerque 471

12:00

Bloco Fogo e Paixão

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua dos Pinheiros, 320 – 100

13:00

HEAVY BLOCO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Simão Alvares 31, Rua Sebastião Velho, Rua Antonio Bicudo, Rua Navarro de Andrade, Rua Simão Alvares

13:00

Bloco SeJoga!

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

14:00

Os Madalena

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Fidalga, Rua Purpurina, Rua Fradique Coutinho, Rua Wisard, Rua Fidalga

14:00

Banda Carnavalesca Macaco Cansado

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Harmonia, Rua Wisard, Rua Girassol, Rua Aspicuelta, Rua Harmonia

14:00

Bloco Fina Mistura

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino

14:00

Bloco Fachada

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Cunha Gago (entre Rua dos Pinheiros e Arthur de Azevedo)

14:00

Bloco Kaya na Gandaia

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

14:00

Bloco Fervo da Vila

Estilo: Frevo e Forró

Itinerário: praça rafael sapienza, rua rodésia, rua harmonia, rua wizard, rua girassol, rua purpurina, rua jerico, rua rodesia, praça rafael sapienza

14:00

Bloco do Apego

Estilo: MPB

Itinerário: Tucambira 2 até Rua Fernão Dias 624

14:00

Bloco Pau que nasce torto

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

15:00

Bloco O Nosso Santo Bateu

Estilo: Brega & Sertanejo

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

15:00

Bloco dos bonecões

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua João Moura, Rua Arthur de Azevedo, Rua Lisboa (vai e volta)

15:00

Bloco Novos Italianos

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Lisboa

15:00

Bloco Folkeria

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Padre Carvalho, Rua Tucambira, Rua Ferreira de Araújo

15:00

Bloco As Marinheiras

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Padre Carvalho, Rua Tucambira, Rua Ferreira de Araújo

17:00

01/03

BLOCO DAS PODEROSAS

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

09:00

Mais Q Beleza

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

10:00

Bloco da Alegria – segundo desfile

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Henrique Schaumann, 567 – 125

11:00

Bloco Mulheres Solidárias

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino

11:00

Pirangueiros de Sampa

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Padre Carvalho, Rua Tucambira, Rua Ferreira de Araújo

12:00

Tem Mas Acabou

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Original, Rua Jerico, Rua Harmonia, Rua Rodesia

12:00

Cheia de Manias – O Bloco do Raça Negra

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

12:00

SERIALISM BRASIL

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: fixo

12:00

Bloco 7 Samba Show

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Belmiro Braga, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Girassol, Rua Aspicuelta, Rua Harmonia, Rua Inácio Pereira da Rocha, Rua Belmiro Braga

12:00

Bloco Romanos

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Padre Carvalho, Rua Tucambira, Rua Ferreira de Araújo

12:00

MedPholia

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Arthur Azevedo, João Moura

12:00

Bloco Chega Mais

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: fixo

13:00

BLOCO KAZUNJI

Estilo: Afro

Itinerário: Rua dos Cariris, Rua Claudio Soares

13:00

Os Capoeira (Segundo desfile)

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Belmiro Braga, 1 – 200

14:00

Ô Bloco Pé na Jaca

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Lisboa

14:00

Bloco Oração

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Edson Dias, Praça Maria Jose Moreira, Rua Álvaro Anes, Rua Cunha Gago, Praça Rev. João Yasoji Ito

14:00

Filhos de Glande

Estilo: Afro

Itinerário: Rua Campo Alegre, Rua Padre Carvalho, Rua João Elias Saad, Rua Ferreira de Araújo, Rua Atuaú, Rua Padre Carvalho, Rua Campo Alegre

14:00

Caídos do Caminhão

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Cunha Gago (entre Rua dos Pinheiros e Arthur de Azevedo)

14:00

Brasil Plural

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Manuel Guedes, 110 – 170

14:00

PHOLIA DOS CLUBES

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Gumercindo Saraiva, 1 – 280

14:00

Bloco da Estrambelhados de São Luiz do Paraitinga

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Praça Omaguás

14:00

Bloco Não Era Amor era Cilada

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4150 – 4500

14:00

Bloco Vem com o Pai

Estilo: MPB

Itinerário: Praça Amália de Noronha, s/n

14:00

Bloco do Síndico

Estilo: Samba

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino

14:00

A Nave

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 550 – 1192

14:00

Pirituba/Jaraguá

15/02

Bloco Bateria na Mesma Batida

Estilo: Samba

Itinerário: rua antônio sebastião sobrinho – av. Jacinto pereira – avenida Pinheirinho d'agua – est. do Corredor – Rua Philonilia Gonçalves dos Santos

14:00

16/02

Bloco Família Samba Rock Soul

Estilo: MPB

Itinerário: Av Joaquim de Narareth, Rua Fausto Lex, Rua Francisco Spino, Rua Vigário de Godói, Av Joaquim de Nazareth, 377

12:00

GALO FOLIA

Estilo: Samba

Itinerário: SAINDO DA PRAÇA PERCORRENDO A RUA ADELIS ZARZUR TERMINANDO NA RUA DOM MANUEL DELBOUX

12:00

BLOCO CARNABRONKS

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: RUA ILHA DA JUVENTUDE, RUA COOPERAÇÃO, RUA JOAQUIM PIMENTEL, RUA JOÃO AMADO COUTINHO, RUA EDUARDO COIMBRA.

14:00

22/02

BLOCO NUMA PERNA SÓ- PROJETO SACI

Estilo: Samba

Itinerário: Praça Monsenhor Escrivá,R. Adele Zarzur,Rua Bertópolis, Av. Fuad Lutfalla

13:00

Bloco Zattrevidos

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Jenny Bonilha, Rua Monsenhor Manoel Mendes, Rua Dr. Mario Gatti, Rua Domingos Pereda, Rua Centenário do Sul, Rua Professor José Lourenço, Praça XXV de Novembro, Rua Dr. Joy Arruda, Rua Jenny Bonilha.

14:00

23/02

BLOCO GLEUBS

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: R. JACINTO PEREIRA, R KIBE, R. JACINTO PEREIRA

14:00

24/02

Seu Boteco – Fanfarrões

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Lorde Clemente Attlee,R. Dr. Argemiro Couto de Barros, R. Lorde Clemente Attlee.

14:00

29/02

Fanfarrões – Seu Boteco

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Lorde Clemente attlee, Dr. Argemiro de barros, Av. Lorde clemente Attlee

14:00

01/03

MY CHAMA Q'EU VOU

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: VÃO DO PARQUE JD FELICIDADE

13:00

Santana/Tucuruvi

15/02

BLOCO SOCANELAS

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: AVENIDA ENGENHEIRO CAETANO ALVARES 6600 ATÉ O FIM

12:30

BLOCO DO MANDELA

Estilo: Samba

Itinerário: R. Viri, Entre Pq Domingos Luis e Luis Dumont Villares

13:00

BLOCO CARNAVALESCO TODOS NA CONTRA MÃO

Estilo: MPB

Itinerário: RUA CORONEL LUCIO ROSALES X RUA MACAIA MIRIM X RUA DR. CESAR X (DISPERSÃO) RUA CORONEL LUCIO ROSALES

13:00

Ralachão

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Fixo

14:00

16/02

Bloco Fervinho

Estilo: MPB

Itinerário: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell).

09:30

Santana descendo a ladeira

Estilo: Samba

Itinerário: fixo

10:00

BANDA GRONE´S

Estilo: Samba

Itinerário: Av. Aguas de São Pedro, Rua dos Martires Armenios, Praça Antonio Jose de Araujo, Rua Alcindo Bueno de Assis, Rua Lavinia Pacheco e Silva, Praça Lions Clube Tucuruvi

12:00

Bloco do Fervo

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199

12:00

Bloco do Policarpo Maluco

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: fixo

12:00

Bloco Vem Dançar

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Engenheiro Caetano Álvares

13:00

Bloco Carnavalesco Segunda Sem Lei

Estilo: Samba

Itinerário: Avenida Engenheiro Caetano Álvares

13:00

É uma Bosta, mas a Gente Gosta!

Estilo: MPB

Itinerário: Parado – não há itinerário

14:00

Bloco do Paulicéia

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. Aguas de São Pedro, Rua Maria do Carmo Sene, Rua Alfredo Bresser, Rua Julia Lopes de Almeida

14:00

22/02

Bloco Família Samba Rock Soul

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Celia Caruso, Teodoro Alba, Paula Balli, Rua Teodoro Alba, Judith ZumKeller e rua Célia Caruso

12:00

Bloco Plusamba

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Salete entre a Dr Cesar e a Braz Leme (Fixo neste quarteirão)

13:00

23/02

Bloco Ritaleena

Estilo: MPB

Itinerário: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell).

11:00

QuilomboLAB

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199

14:00

24/02

Bloco Emo

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199

14:00

Amigos do Boi

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Entre Av. Luis Dumont Villares e Pq. Domingos Luis

14:00

25/02

Bloco Sertanejo

Estilo: Brega & Sertanejo

Itinerário: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell).

14:00

29/02

Bloco do Pequeno Burguês

Estilo: Samba

Itinerário: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell).

11:00

BLOCO UNIDOS DO JARDIM SÃO PAULO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: INÍCIO PELA RUA CALOS LAET; RUA PARQUE DOMINGOS LUIZ; RUA GASPAR SOARES; RUA PARQUE DOMINGOS LUIZ; RUA CASTRO MAIA; AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES; TÉRMINO RUA CARLOS LAET

12:00

Bloco Viracopo

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199

14:00

01/03

PIPOCA DO CANTOR E COMPOSITOR EDU CASANOVA

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell).

11:00

BLOCO CARNAFACUL SEJA VOCE SEJA FELIZ

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell).

12:00

AMIGOS DO PEDREIRA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Em volta da Praça

13:00

Bloco Cultural Carnavalesco Boêmios da Madame

Estilo: Samba

Itinerário: do numero 6600 até o final desta avenida

14:00

BLOCO TERREIRÃO SP

Estilo: Samba

Itinerário: fixo

14:00

Santo Amaro

15/02

Bloquinho Ocupababy

Estilo: MPB

Itinerário: Praça Haruo Uoya, S/N

09:00

Bloco É o que Faltava

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. Professor Alceu Maynard Araújo

13:00

Bloco da Ose

Estilo: Marchinhas

Itinerário: RUA CRISTOVAO PEREIRA ,RUA GABRIELLE D ANNUNZIO, RUA REPUBLICA DO IRAQUE, RUA EDSON, RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, RUA JOAO DE SOUZA DIAS, RUA CRISTOVAO PEREIRA

13:00

Bloco Frita Comigo

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. Roque Petroni Junior, 480 > 900

13:00

Bloco do Guerra

Estilo: Samba

Itinerário: R. Cristovão Pereira, Rua Édison, R. João Alvaro Soares, R. João de Souza Dias, R. Cristovão Pereira.

14:00

Liberte a Ivonete

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Booker Pitman – R. Verbo Divino – Rua Antonio de Oliveira – Rua Alexandre Dumas – Rua José Guerra (lottemberg) – Rua Verbo Divino – Retorno a Rua Booker Pitman

14:00

Bloco Chucrute Zaidan

Estilo: MPB

Itinerário: palco na Chucri Zaidan de frente pra Siccone

14:00

Bloco Dre Tarde

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. Roque Petroni Junior, 480 > 900

14:30

16/02

Devotos de São Lúpulo

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua capitao otavio machado, esquerda na rua amarao guerra, esquerda rua verbo divino, esquerda rua ignacio borba, esquerda na rua capitao otavio machado

14:00

22/02

BLOCO PSYTRANCE SOMOS NOZES

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. Roque Petroni Junior, 480 > 900

13:00

23/02

O bloco que ainda não existe

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: rua capitao otavio machado, rua amaro guerra, rua alexandre dumas, rua vitorino de moraes, rua capitão otavio machado

14:00

Bloco do ML

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. Roque Petroni Junior, 480 > 900

14:00

24/02

BLOCO BEATS ART

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. Roque Petroni Junior, 480 > 900

13:00

Bloco Dré e Convidados

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. Roque Petroni Junior, 480 > 900

14:30

25/02

Bloco PsyShake

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. Roque Petroni Junior, 480 > 900

11:00

29/02

Aí Dentro

Estilo: MPB

Itinerário: Desfile apenas na rua Domingos Antônio Ciccone

14:00

01/03

Favela Med-Mex

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. Roque Petroni Junior, 480 > 900

12:00

São Mateus

15/02

Bloco São Mateus em Movimento

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Cônego Jose Maria Fernandes, Rua Dr Aurelino da Silva Arruda, Rua Ângelo Malanga, Rua Luis Giudice, Rua Eduardo de Martino e Rua Domiziano Rossi.

13:00

São Miguel Paulista

24/02

Rachando a Festa

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Pça Padre Aleixo Monteiro Mafra, Av. Mal. Tito, Nordestina, Pires do Rio, e dispersão na R. Decio Angelo Chiuviti

14:00

BLOCO CBTUR BRASIL

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Entre a Avenida Nordestina e Avenida Moacir Dantas do Itapicuru

14:00

Bloco Belas & Empreendedoras

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Pça Padre Aleixo Monteiro Mafra, Av. Mal. Tito, Nordestina, Pires do Rio, e dispersão na R. Decio Angelo Chiuviti

14:00

25/02

Bloco Belas & Empreendedoras

Estilo: Marchinhas

Itinerário: R. Decio Angelo Chiuviti, Pires do Rio, Nordestina, Av. Mal. Tito, Pça Padre Aleixo Monteiro Mafra

14:00

Bloco do Baião

Estilo: MPB

Itinerário: Fixo

14:00

Afoxé Babalotim

Estilo: Afro

Itinerário: Fixo

14:00

União no Morro

Estilo: Samba

Itinerário: Fixo

14:00

Rachando a Festa

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: R. Decio Angelo Chiuviti, Pires do Rio, Nordestina, Av. Mal. Tito, Pça Padre Aleixo Monteiro Mafra

14:00

Sapopemba

15/02

BOTECO DO BETINHO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: desce até a serrinha, Paulo Massaroto, José de Queiroz Matos, Largo do Grimaldi

10:00

Se Deus Me Deu Uma Boca

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Juiz de Fora, entre Av. Sapopemba e Praça Hereny Costa

14:00

16/02

Bloco do Sapão

Estilo: Samba

Itinerário: Fixo

13:30

23/02

Bloco Tá Suavi

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Marcondes Machado

14:00

25/02

Xire Alamoju

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Grecco até Padre Otto Maria

14:00

Sé

14/02

Bloco Carnavalesco Tô no Vermelho

Estilo: Samba

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Conselheiro Cispriano / 24 de Maio / Dom José de Barros / 7 de Abril / Braulio Gomes

16:00

15/02

Bloco Filhas da Lua

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Escadaria do Bixiga, Praça dom Orione, Rua 13 de Maio, retorno sob o Viaduto Armando Puglisi, Rua 13 de Maio, Rua Rui Barbosa até Rua Conselheiro Carrão, Retorna Rua Rui Barbosa, Praça Dom Orione

09:00

Bloco Casa Comigo

Estilo: Samba

Itinerário: Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

11:00

A Madonna Tá Aqui

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

12:00

Bloco Discórdia pura sem limites

Estilo: Samba

Itinerário: Escadaria do Bixiga, Praça dom Orione, Rua 13 de Maio, retorno sob o Viaduto Armando Puglisi, Rua 13 de Maio, Rua Rui Barbosa até Rua Conselheiro Carrão, Retorna Rua Rui Barbosa, Praça Dom Orione

12:00

BATEKOO + AFROPUNK

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: Largo do Arouche / Av. Vieira de Carvalho / Praça da República / Av. Ipiranga até o Copan

12:00

Será que é?

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

13:30

Bloco Nega Fulô e o Palhaço Bebum

Estilo: MPB

Itinerário: Major Sertório/ Cesário Mota Junior / General Jardim / Doutor Vila Nova / Maj. Sertorio

14:00

Bloco Carnavalesco Filhos da Santa

Estilo: Samba

Itinerário: Av. São João, 1830, Rua Ana Cintra, Largo de Santa Cecília, Rua Dona Veridiana, Rua Canuto do Val, Rua Martins Francisco e Av. São João, 1830

14:00

Bloco Unidos do Acarajé

Estilo: MPB

Itinerário: R.Martim Francisco, R.Imaculada Conceição,R.Barao de Tatuí,R.Jaguaribe,R.Martim Francisco

14:00

Bloco Xique Xique do Cairo

Estilo: Samba

Itinerário: Av. Sao Joao 829, Rua Pedro Américo, Rua Dr. Vieira de Carvalho, Largo do Arouche, Av. Sao Joao , Praça Julio Mesquita, Av. Sao Joao 829

14:00

Acadêmicos da URSAL

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: fixo

14:00

BLOCO DA RESSACA CAMBUCI

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Largo do Cambuci, Rua Luis Gama, Rua Cesário Ramalho, Rua Barão de Jaguara, Rua Silveira da Mota, Rua dos Alpes, Rua Jerônimo de Albuquerque, Rua Barão de Jaguara, Rua Silvaira da Mota, Rua Luis Gama

14:00

DESCULPA QUALQUER COISA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

14:30

Queimando a Largada

Estilo: MPB

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Conselheiro Cispriano / 24 de Maio / Dom José de Barros / 7 de Abril / Braulio Gomes

15:00

Troça Carnavalesca Crua

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Conselheiro Nébias

15:00

Bloco UMES Caras Pintadas

Estilo: Marchinhas

Itinerário: R. Rui Barbosa, 323, R. João Passalaqua, R. Santo Antonio, R. Treze de Maio, Retorno sob Vd. Armando Puglisi, finalizando na R. Rui Barbosa, 323

15:00

16/02

Bloco Acadêmicos da 9 de Julho

Estilo: MPB

Itinerário: Dr Seng 282, Rua Rocha 171

10:00

BANDA DO FUXICO 2020

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Largo do Arouche / Av. Vieira de Carvalho / Praça da República / Av. São Luis / Xavier de Toledo / Praça Ramos / Conselheiro Crispiniano / São João / Ipiranga / Praça da República / Vieira de Carvalho / Largo do Arouche

12:00

Bloco Unidos do Bar Brahma

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Rua Conselheiro Crispiniano, Av. São João

12:00

Bloco da Salete Campari

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Largo do Arouche / Av. Vieira de Carvalho / Praça da República / Av. São Luis / Xavier de Toledo / Praça Ramos / Conselheiro Crispiniano / São João / Ipiranga / Praça da República / Vieira de Carvalho / Largo do Arouche

14:00

FreeBeats

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

14:00

Chacoalha Bichona

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: R. Martim Francisco, R. Imaculada Conceição, R. Barão de Tatuí, R. Javali

14:00

Acadêmicos do Baixo Augusta

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua da Consolação até Av.São Luiz

14:00

Quem me viu mentiu

Estilo: Marchinhas

Itinerário: R. Baronesa de Itu / R. Albuquerque Lins / Al. Barros / R. São Vicente de Paulo

14:00

Bloco da Abolição

Estilo: MPB

Itinerário: Praça General Craveiro Lopes, Rua Abolição, Rua Humaitá, Rua Conselheiro Carrão, Rua 13 de Maio, Rua Santo Antônio, Praça General Craveiro Lopes.

14:00

17/02

BLOCO AFRO AFIRMATIVO ILU INÃ

Estilo: Afro

Itinerário: RUA APA, GENERAL JUNIOR MARCONDES SALGADO, PRAÇA OLAVO BILAC, RUA BRIGADEIRO GALVAO, RUA DR ALBUQUERQUE LINS, RUA BARRA FUNDA, ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, RUA VITORINO CARMILO, RUA APA.

14:00

Todo mundo vai ao circo

Estilo: MPB

Itinerário: Esquerda na Rua 7 de Abril, Rua Marconi, Rua Barão de Itapetininga, Rua Dom José de Barros

16:00

Banda Redonda

Estilo: Samba

Itinerário: Concentração e saída na Rua Dr. Teodoro Baima, 98, em frente ao Teatro de Arena, vira na Rua da Consolação, seguindo pela Xavier de Toledo, parada tradicional em frente das escadarias do Teatro Municipal, segue pela Rua Cons. Crispiniano, entra na Av. São João, segue pela Av. Ipiranga, Praça de República, cruzando a Av. São Luís. Voltando ao ponto de partida na Rua Dr. Teodoro Baima, 98, frente do Teatro de Arena.

17:00

19/02

Bloco Carnavalesco Nossa Quarta

Estilo: Samba

Itinerário: Praça João Mendes, Rua Conde do Pinhal, Largo 7 de Setembro, Rua Alvares Machado, Rua Rodrigo Silva, Praça João Mendes

18:00

Gremio Recreativo Cultural e Esportivo Banda do Candinho

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Sto Antonio, Rua Martinho Prado, Rua Martins Fontes, Rua Consolação, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo (Theatro Municipal SP), Rua Conselheiro Crispiniano, Largo Paissandu, Av São João, Av Ipiranga, Praça da Republica, Av São Luis, Viaduto 9 de Julho e Rua Sto Antonio

18:00

20/02

BLOCO DOS BANCÁRIOS

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua São Bento, Largo do Café, rua do Comércio, rua XV de Novembro,rua da Quitanda, rua Alvares Penteado, Largo da Misericórdia, Rua Josè Bonifácio, Praça do Patriarca, rua São Bento, Praça Antonio Prado.

16:00

21/02

Blocolândia

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Helvétia, Rua Dino Bueno, Alameda Ribeiro da Silva, Alameda Cleveland, Rua Helvétia

13:00

Bloco das Emilias e Viscondes

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Major Sertório/ Cesário Mota Junior / General Jardim / Doutor Vila Nova / Maj. Sertorio

13:00

Bloco Afro Ilú Obá De Min

Estilo: Afro

Itinerário: Praça da República (lado Ipiranga), Avenida São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos, Rua Conselheiro Crispiniano, Largo do Paissandu

17:00

24/02

Espetacular Bloco da Charanga do França

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Imaculada Conceição / (Esq) Rua Barão de Tatuí / (Esq) Rua Jaguaribe / (Esq) Rua Martim Francisco / (Dir) Rua Frederico Abranches / (Esq) Largo de Santa Cecília

09:00

Netflix

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

10:00

Forrozin

Estilo: Frevo e Forró

Itinerário: Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

10:00

Bolo de Rolo – Banda Baile Bloco

Estilo: MPB

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

10:00

GREMIO RECREATIVO CULTURAL E SOCIAL E CARNAVALESCO BLOCO ESFARRAPADO

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Treze de Maio, Rua Conselheiro Carrão, Rua Almirantes Marques de Leão, Rua Una, Rua Rocha, Praça 14 bis, Rua Manoel Dutra, Rua Maria José, Av Brigadeiro Luis Antonio, Rua Major Diogo, Rua Santo Antonio e Rua Treze de Maio X Rua Conselheiro Carrão

10:00

Bloco "No Rego do Freitas"

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rego Freitas / sobe Largo Arouche / Rua do Arouche / rua Aurora/ Rua Rego Freitas

11:00

Bloco Batidão Jamaica

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

11:00

OCUPO O MINHOCÃO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Largo Pericles / Tagipuru / Até o memorial

11:00

É Acelero e Foda-se

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Barra Funda, Rua Lavradio, Rua Brigadeiro Galvão, Avenida Pacaembu (alça), Rua Barra Funda

11:00

Bonitos de Corpo

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Itapeva / Rua Rocha

12:00

BALAIO DE GATO

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

12:00

Bloco di Mimimi (Sai, Hétero!)

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

12:00

Bloco de Agualuz

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Conselheiro Cispriano / 24 de Maio / Dom José de Barros / 7 de Abril / Braulio Gomes

12:00

Bloco Queen Magia

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Largo do Arouche / Av. Vieira de Carvalho / Praça da República / Av. Ipiranga até o Copan

12:00

Unidos do Swing

Estilo: Jazz & Rhythm and Blues

Itinerário: Praça Ouvidor Pacheco e Silva / R. José Bonifácio / R. Quintino Bocaiuva / R. Direita / Rua São Bento / Largo do Café

12:00

Domingo Ela Não Vai

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

12:00

Love Fest

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Tiradentes, 567 – 125

13:00

BLOCO TRAVESSIA

Estilo: MPB

Itinerário: O Bloco Travessia é concentrado na frente do Atelier Travessia (Espaço Cultural – Rua Minas Gerais), com banda ao vivo, musica ambiente e performances artísticas teatrais. Saída as 14:00h até a Rua Nova Horizonte, faz o retorno na própria Rua Horizonte e volta para a Rua Minas Gerais, 201 para encerramento.

14:00

BLOCÚ

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

14:00

RebobiBloco

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Praça Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Largo Santa Cecilia, Rua Sebastião Pereira.

14:00

BatuQ do Glicério

Estilo: Samba

Itinerário: Praça Ministro Costa Manso, Rua Helena Zerrener, Rua Conde Sarzedas, Rua Oscar Cintra Gordinho

14:00

Bloco das Gloriosas

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Tiradentes, 567 – 125

14:00

Bloco GLIXARIA:7 Ondas para o Futuro

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Coreto República

14:00

Bloco Coreto Do Samba

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

14:00

DE VOLTA PARA O FUTURO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Itapeva / Rua Rocha

14:00

Acadêmicos do Trance

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Barra Funda, Rua Lavradio, Rua Brigadeiro Galvão, Avenida Pacaembu (alça), Rua Barra Funda

14:00

Bloco Lua Vai

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

14:00

Bloco da Liberdade

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Conselheiro Ramalho / Rua Laerte Ramos de Carvalho / Rua Maria José / Rua Fortaleza (no contra fluxo) / Conselheiro Ramalho

15:00

Bloco Siriricando

Estilo: MPB

Itinerário: Rego Freitas / sobe Largo Arouche / Rua do Arouche / rua Aurora/

15:00

BLOCO EU SOU DO AXÉ

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

15:00

BLOCO JEGUE ELÉTRICO SP

Estilo: Marchinhas

Itinerário: cruza a Av. Ipiranga, entra na Rua Barão de Itapetininga

15:00

Bloco Bixa Pare

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Ouvidor Pacheco e Silva / R. José Bonifácio / R. Quintino Bocaiuva / R. Direita / Rua São Bento / Largo do Café

15:00

22/02

Sucateira da Saracura

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Conselheiro Ramalho, Laerte Ramos de Carvalho, Maria José

09:30

ESTAMOS TODXS NO CIO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

10:00

Dollynho: O Amiguinho

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Major Sertório/ Cesário Mota Junior / General Jardim / Doutor Vila Nova / Maj. Sertorio

10:00

CARIMBOLANDO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R.Martim Francisco, R.Imaculada Conceição,R.Barao de Tatuí,R.Jaguaribe,R.Martim Francisco

10:00

Manada

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Conselheiro Brotero / Capistrano de Abreu / Lopes de Oliveira / Al. SanMartinho / Vitorino Carmilo / Conselheiro Brotero

10:00

House de Rua

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: R. Barra Funda, 1071

10:00

Vamo que vai ser legal!

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Praça Antônio Prado / XV de novembro / Rua da Quitanda / Rua Alvares Penteado / Largo do Café

10:00

Bloco Tim Maia na Avenida

Estilo: Jazz & Rhythm and Blues

Itinerário: Rua Itapeva / Rua Rocha

10:00

Abre Caminho – Elza Soares

Estilo: MPB

Itinerário: Largo do Arouche / Av. Vieira de Carvalho / Praça da República / Av. Ipiranga até o Copan

10:00

Bloco do Dramas de Sapatão

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rego Freitas / sobe Largo Arouche / Rua do Arouche / rua Aurora/

10:00

Bloco Bollywood

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

11:00

BLOCO TOCA RAUL

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Vitorino Carmilo / Rua Lopes Oliveira / Rua Barão de Limeira / Rua Eduardo Prado / Finaliza na Rua Vitorino Carmilo

11:00

BLOCO TARADO NI VOCE

Estilo: MPB

Itinerário: Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

11:00

Bloco Bahianidade

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Itapeva / Rua Rocha

12:00

Bloco das Pussycats

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

12:00

Bloco dos Regos Fritos

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rego Freitas / sobe Largo Arouche / Rua do Arouche / rua Aurora/

12:00

Bloco Samby e Junior

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Largo do Arouche / Av. Vieira de Carvalho / Praça da República / Av. Ipiranga até o Copan

12:00

Bloco Je Treme Mon Amour

Estilo: Brega & Sertanejo

Itinerário: Escadaria do Bixiga, Praça dom Orione, Rua 13 de Maio, retorno sob o Viaduto Armando Puglisi, Rua 13 de Maio, Rua Rui Barbosa até Rua Conselheiro Carrão, Retorna Rua Rui Barbosa, Praça Dom Orione.

12:00

Bloco Vai Passando

Estilo: Marchinhas

Itinerário: R.Martim Francisco, R.Imaculada Conceição,R.Barao de Tatuí,R.Jaguaribe,R.Martim Francisco

12:00

Conselho do Samba

Estilo: Samba

Itinerário: fixo

12:00

A Barca

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

13:00

BREGA BLOCO

Estilo: MPB

Itinerário: Praça Ouvidor Pacheco e Silva / R. José Bonifácio / R. Quintino Bocaiuva / R. Direita / Rua São Bento / Largo do Café

13:00

Bloco Pequenas Sementes

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: O bloco fica parado na praça.

13:00

Bloco Preto ZUMBIIDO AFROPERCUSSIVO

Estilo: Samba

Itinerário: Av. São João, Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Rua Conselheiro Crispiniano, Av. São João

13:00

Se Segura Malandro!

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Abelardo Pinto

13:00

Bloco Carnavalesco Dixcontração

Estilo: Samba

Itinerário: Praça Dom Orione / Rua Treze de Maio / Viaduto Armando Puglisi (Retorno) / Rua Rui Barbosa / Rua Joao Passalaqua / Rua Santo Antonio / Rua Treze de Maio

14:00

BLOCO TECKLOVER'S

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rego Freitas / sobe Largo Arouche / Rua do Arouche / rua Aurora/

14:00

BLOCO UNIDOS DO BPM

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

14:00

Bloco do Faísca

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Galvão Bueno, Rua dos Estudantes, Rua Conselheiro Furtado, Rua São Joaquim, Rua Taguá, Rua Fagundes, Av. Liberdade, Rua Tomás Gonzaga

14:00

Bloco das KENGAS

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Vieira de Carvalho, Largo do Arouche, Vieira de Carvalho

14:00

Bloco Lira da Vila

Estilo: MPB

Itinerário: Major Sertório – Cesário Mota Junior – General Jardim – Dr Vila Nova – Maria Antônia – Dona Veridiana – Major Sertório

14:00

Bloco Do Alex (Coreto Pintado)

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

14:00

Cordão Cecília

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Vitorino Carmilo / Rua Lopes Oliveira / Rua Barão de Limeira / Rua Eduardo Prado / Rua Vitorino Carmilo

14:00

Azagatcha

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Ouvidor Pacheco e Silva / R. José Bonifácio / R. Quintino Bocaiuva / R. Direita / Rua São Bento / Largo do Café

14:00

Bloco MinhoQueens

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

14:00

BLOCO TRIFEIXOTO

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Itapeva / Rua Rocha

14:00

Bunytos de Corpo

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Largo Padre Pericles / Tagipuru até o Memorial da America Latina (antes do metrô)

14:00

Bloco I Love Cachaça

Estilo: Samba

Itinerário: R. Albuquerque Lins / Al. Barros / R. São Vicente de Paulo / R. Baronesa de Itu

14:00

Baluartes Santa cecília

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Barão de Tatuí, Rua Jaguaribe, Rua Martin Francisco, Rua Imaculada Conceição, retorna para rua Barão de Tatuí

15:00

Me Ocupa que sou da Arrua

Estilo: MPB

Itinerário: Praça Antônio Prado / XV de novembro / Rua da Quitanda / Rua Alvares Penteado / Largo do Café

15:00

Bloco Saci da Bixiga

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: rua São Domingos, rua Major Diogo, rua Santo Antonio, rua Manoel Dutra, Maj. Diogo e rua São Domingos

15:00

Bloco das Putas Vampiras

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. São João / Av. Ipiranga / Barão de Itapetininga / Cons.Crispiniano

15:00

Unidxs do Grande Mel

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

15:00

Quarteto São Bloco

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Pça Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Lgo Sta Cecilia, Rua Sebastião Pereira

15:00

Bloco Rock Brasil

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Praça Dom Orione, Rua Fortaleza, Rua Rui Barbosa, retorna na esquina da Rua Conselheiro Carrão, Rui Barbosa, Praca Dom Orione

16:00

Banda do Trem Elétrico

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

17:00

23/02

Bloco Soul Chico

Estilo: Jazz & Rhythm and Blues

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

09:00

Amigos Pet

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Major Sertório/ Cesário Mota Junior / General Jardim / Doutor Vila Nova / Maj. Sertorio

10:00

Grudanimim

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Viaduto Gen. Couto de Magalhães / Praça da Luz

10:00

Bloco Ópera do Malandro

Estilo: MPB

Itinerário: Av. São João, Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

10:00

Bloco CarnaUrsos

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Largo do Arouche / Av. Vieira de Carvalho / Praça da República / Av. Ipiranga até o Copan

10:00

Bloco Samba do Seu Zé

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

10:00

Cordão Carnavalesco Amigos Pratododia

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Barra Funda, 34 – volta ao redor da praça Olavo Bilac – retorno à Rua Barra Funda, 34

10:00

Guerreiros do Axé

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Escadaria do Bixiga, Praça dom Orione, Rua 13 de Maio, retorno sob o Viaduto Armando Puglisi, Rua 13 de Maio, Rua Rui Barbosa até Rua Conselheiro Carrão, Retorna Rua Rui Barbosa, Praça Dom Orione.11:00

Bloco Das Divas

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

11:00

Bloco Eco Campos Pholia

Estilo: Infantil

Itinerário: Rua dos estudantes / até a Rua da Glória / até a conselheiro Furtado /esquerda da conselheiro Furtado / até a rua são Paulo / entra a esquerda na praça Almeida Junior

11:00

BANDIDA coletivo + coletividade Namíbia

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Praça Antônio Prado / XV de novembro / Rua da Quitanda / Rua Alvares Penteado / Largo do Café

11:00

Bloco Se Joga Viado

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rego Freitas / sobe Largo Arouche / Rua do Arouche / rua Aurora/

12:00

Spandeiro

Estilo: MPB

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Conselheiro Cispriano / 24 de Maio / Dom José de Barros / 7 de Abril / Braulio Gomes

12:00

Inimigos do Fim

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

12:00

Bloco cornomania

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

12:00

Bloco Explode Coração

Estilo: MPB

Itinerário: Av. São João, Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

12:00

Japa Bloco

Estilo: Samba

Itinerário: Galvão Bueno, Rua dos Estudantes, Conselheiro Furtado, Praça Almeida Junior,Américo de Campos

12:00

COMUNIDADE BOLIVIANA

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua José Paulino

13:00

Bloco Geléia Geral

Estilo: MPB

Itinerário: Praça Ouvidor Pacheco e Silva / R. José Bonifácio / R. Quintino Bocaiuva / R. Direita / Rua São Bento / Largo do Café

13:00

Bloco do Corote

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Largo do Arouche, Rua Vieira de Carvalho, Praça da Republica, Av. Ipiranga e dispersa na esquina da Rua Major Sertório

14:00

Bloco do 1007

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

14:00

Samba da Luz

Estilo: Samba

Itinerário: Praça da Luz / Viaduto Gen. Couto de Magalhães

14:00

Bloco Lupulolelé

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Conselheiro Brotero / Rua Conselheiro Brotero / Rua Dr. Sérgio Meira/ Rua Lopes Chaves / Rua Barra Funda 611

14:00

ABCD'S QUEEN'S – SOLTE SUAS FERAS

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rego Freitas / sobe Largo Arouche / Rua do Arouche / rua Aurora/

14:00

Bloco Afro Ilú Obá De Min

Estilo: Afro

Itinerário: Alameda Barao de Piracicaba, Rua Ribeiro da Silva, Alameda Cleveland, Alameda Nothmann, Rua Dino Bueno, Rua Ribeiro da Silva, Alameda Cleveland

14:00

Bloco Coreto Do Samba

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

14:00

Bloco do Fuá

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Conselheiro Ramalho, rua Conselheiro Carrão, rua Rui Barbosa, rua Laerte Ramos de Carvalho, rua Jaceguai, rua Major Diogo, rua Santo Antonio

14:00

Bloco Quero Morrer Amigo Metallica/Metallizando

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio

14:00

ESPício Geral

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Major Sertório/ Cesário Mota Junior / General Jardim / Doutor Vila Nova / Maj. Sertorio

14:00

VRA POWER, O BLOCO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

15:00

Bloco Carnavalesco Os Piores

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Conselheiro Carrão, Rua Santo Antonio, Rua São Vicente, Rua, Dr. Lourenço Granato, R. Manoel Dutra, R. Prof. Laerte Ramos de Carvalho, R. Humaitá, R. Conselheiro Carrão.

15:00

BLOCO NA MANHA DO GATO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R.Martim Francisco, R.Imaculada Conceição,R.Barao de Tatuí,R.Jaguaribe,R.Martim Francisco

15:00

Com Art

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Floriano Peixoto / XV de novembro

15:00

BLOCO DO SP FORRÓ

Estilo: MPB

Itinerário: Praça do Patriarca, Rua Direita, Rua Alvares Penteado, Rua do Comercio

15:00

25/02

Exfolei

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

10:00

BLOCO do BIKE SYSTEM – Geração Bike 2000

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Al. Barros / R. Barão de Tatuí / Jaguaribe / Martim Francisco

10:00

Pioneiros do Samba Reggae

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Praça Ouvidor Pacheco e Silva / R. José Bonifácio / R. Quintino Bocaiuva / R. Direita / Rua São Bento / Largo do Café

10:00

BLOCO DA MASSA REAL

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Av. São João, Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

10:00

Rasgando o Couro – Rock Maracatu

Estilo: MPB

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

11:00

Folia no Glicério

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Ministro Costa Manso, Rua Helena Zerrener, Rua Conde Sarzedas, Rua Oscar Cintra Gordinho

11:00

PIRIKITA EM CHAMAS

Estilo: Samba

Itinerário: Praça Antônio Prado / XV de novembro / Rua da Quitanda / Rua Alvares Penteado / Largo do Café

11:00

Bloco X

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

11:00

Bloco da Tereza

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

12:00

Cordão do Barbosa

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Escadaria do Bixiga, Praça dom Orione, Rua 13 de Maio, retorno sob o Viaduto Armando Puglisi, Rua 13 de Maio, Rua Rui Barbosa, Rua João Passalaqua, Rua Santo Antonio, Rua João Passalaqua e Rua Rui Barbosa.

12:00

It's Rock Baby

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

12:00

PELVIKA – O BLOCO

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Rocha, Rua Cardeal Leme, Rua Dr. Lourenço Granado, Rua Almirante Marques de Leão, Rua Una, Rua Rocha

12:00

Bloco Pagu

Estilo: MPB

Itinerário: Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

12:00

Bloco dos Invertidos

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Tiradentes, 567 – 125

12:00

Bloco da Tchaka

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Largo do Arouche / Av. Vieira de Carvalho / Praça da República / Av. Ipiranga até o Copan

12:00

Bloco Discórdia pura sem limites

Estilo: Samba

Itinerário: Rego Freitas / sobe Largo Arouche / Rua do Arouche / rua Aurora/

12:00

UNIDOS DA RUA

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Santo Antonio, esquina com a Manoel Dutra, Direita na Rua Dr. Luis Barreto, direita na Rua São Vicente, Direita na Rua Santo Antonio.

13:00

Penélope Charmosa

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Ministro Costa Manso, Rua Helena Zerrener, Rua Conde Sarzedas, Rua Oscar Cintra Gordinho

13:00

Eco Folia #PenseVerde

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

13:30

Bloco Máfia do Bolo de Rolo

Estilo: MPB

Itinerário: Av. São João, Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

14:00

Bloco Sinfônico

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Patio, Boa Vista, São bento

14:00

AGORA VAI!

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: João de Barros / Caramagibe / Conselheiro Brotero / Barra Funda

14:00

Bloco da Pabllo

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Tiradentes, 567 – 125

14:00

Bloco do Fubá

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Major Sertório/ Cesário Mota Junior / General Jardim / Doutor Vila Nova / Maj. Sertorio

14:00

BOLI

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Praça Antônio Prado / XV de novembro / Rua da Quitanda / Rua Alvares Penteado / Largo do Café

14:00

BLOCO JEGUE ELÉTRICO SP

Estilo: Marchinhas

Itinerário: cruza a Av. Ipiranga, entra na Rua Barão de Itapetininga

14:00

Bloco Skaravana

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: Rua Treze de Maio, Praça Dom Orione

14:00

Bloco da Mama

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Concentração na Praça Marechal Deodoro seguindo pela Rua das Palmeiras

14:00

Bloco da Salete Campari

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

15:00

Velho Pietro

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: 13 Maio – R Manoel Dutra – R João Passalaqua – R Santo Antônio.

15:00

Carnajazz

Estilo: Jazz & Rhythm and Blues

Itinerário: Escadaria do Bixiga, Praça dom Orione, Rua 13 de Maio, retorno sob o Viaduto Armando Puglisi, Rua 13 de Maio, Rua Rui Barbosa até Rua Conselheiro Carrão, Retorna Rua Rui Barbosa, Praça Dom Orione.

16:00

29/02

Charanguinha do França

Estilo: MPB

Itinerário: Major Sertório/ Cesário Mota Junior / General Jardim / Doutor Vila Nova / Maj. Sertorio

09:00

Lua de Mel

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. São João, Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

10:00

Bloco Dorivalia

Estilo: MPB

Itinerário: Largo do Arouche / Av. Vieira de Carvalho / Praça da República / Av. Ipiranga até o Copan

10:00

bloco garoa na madrugada

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

10:00

Bloco Carnavalesco Carnavelhas

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Deck São Francisco

11:00

Máfia do bolo de rolo

Estilo: MPB

Itinerário: Rui Barbosa / Joao Passalaqua

11:00

Rolando a Rocha Toda

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Rocha, Rua Cardeal Leme, Rua Dr. Lourenço Granado, Rua Almirante Marques de Leão, Rua Una, Rua Rocha

11:00

Bloco Eco Campos Pholia

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua dos estudantes / até a Rua da Glória / até a conselheiro Furtado /esquerda da conselheiro Furtado / até a rua são Paulo / entra a esquerda na praça Almeida Junior

11:00

Bloco Navio Pirata com BaianaSystem

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: Avenida Tiradentes, 567 – 125

11:00

Bloco da Catuaba

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Av. São João, Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

12:00

Bloco QBarra

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

12:00

Descansa no Burpee

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Major Sertório/ Cesário Mota Junior / General Jardim / Doutor Vila Nova / Maj. Sertorio

12:00

Bloco da Amy

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rego Freitas / sobe Largo Arouche / Rua do Arouche / rua Aurora/

12:00

Bloco Meu Santo é Pop

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Largo do Arouche / Av. Vieira de Carvalho / Praça da República / Av. Ipiranga até o Copan

12:00

BLOCO FUZUÊ SP E BLOCO VAI EMBRAZANDO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

12:00

Transpicália

Estilo: MPB

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

12:00

Bloco me (m)Amemn

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Antônio Prado / XV de novembro / Rua da Quitanda / Rua Alvares Penteado / Largo do Café

12:00

Santa Farra

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Martim Francisco 330 – 159

12:00

Bloco do Prazer

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Rocha, Rua Cardeal Leme, Rua Dr. Lourenço Granado, Rua Almirante Marques de Leão, Rua Una, Rua Rocha

13:00

BLOCO SHAKTI

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Escadaria do Bixiga, Praça dom Orione, Rua 13 de Maio, retorno sob o Viaduto Armando Puglisi, Rua 13 de Maio, Rua Rui Barbosa até Rua Conselheiro Carrão, Retorna Rua Rui Barbosa, Praça Dom Orione.

13:00

Troça Eletrica com Nação Zumbi

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: Avenida Tiradentes, 567 – 125

13:00

BLOCO CARNAVIBE TIC TAC PARTY

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

14:00

Bloco Forró do Provolone

Estilo: MPB

Itinerário: Major Sertório/ Cesário Mota Junior / General Jardim / Doutor Vila Nova / Maj. Sertorio

14:00

Bloco Cecílias e Buarques

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Imaculada Conceição / (Esq) Rua Barão de Tatuí / (Esq) Rua Jaguaribe / (Esq) Rua Martim Francisco / (Dir) Rua Frederico Abranches / (Esq) Largo de Santa Cecília

14:00

Blocoroca

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rego Freitas / sobe Largo Arouche / Rua do Arouche / rua Aurora/

14:00

Bloco da Diversidade – APOGLBTSP

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Largo do Arouche / Av. Vieira de Carvalho / Praça da República / Av. São Luis / Rua Xavier de Toledo / Conselheiro Crispiniano / av. São João / Av. Ipiranga / Pça República / Vieira de Carvalho

14:00

Fuzarka Kavernista – Toca Raul

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Albuquerque Lins / Al. Barros / R. São Vicente de Paulo / R. Baronesa de Itu

14:00

Bloco Levando os elepês de Gal para passear

Estilo: MPB

Itinerário: Viaduto Gen. Couto de Magalhães / Praça da Luz

14:00

CARNABLACK #HAPPYHOUR BLACK

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

14:00

Bloco da Aurora

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Itapeva / Rua Rocha

14:00

BLOCO FREESCAÇÃO

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

14:00

CORDÃO DO JAMELÃO

Estilo: Marchinhas

Itinerário: Rua Maria José, Brigadeiro Luis Antonio, Rua Humaitá, Rua Martiniano de Carvalho, Rua Monsenhor Passalacqua, Rua Artur Prado, Rua Pedroso, Rua Rui Barbosa, Rua Fortaleza, Rua Maria José.

14:00

bloco siga bem caminhoneira

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Rui Barbosa / Rua João Passalaqua / Rua Santo Antônio

14:00

CARNAKOO – Bloco da BATEKOO

Estilo: Regga, SKA & Funk

Itinerário: Av. São João, Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

14:00

MINHA LUZ É DE LED

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Antônio Prado / XV de novembro / Rua da Quitanda / Rua Alvares de Azevedo / Largo do Café

14:00

Bloco Do Alex (Coreto Pintado)

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Augusta com Matias Aires até Álvaro de Carvalho

15:00

01/03

Bloco Fora da Casinha

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Major Sertório/ Cesário Mota Junior / General Jardim / Doutor Vila Nova / Maj. Sertorio

09:30

Bloco do love

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

10:00

RISCA FADA + CHORUME

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Albuquerque Lins / Al. Barros / R. São Vicente de Paulo / R. Baronesa de Itu

11:00

Bloco Calor da Rua

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. São João, Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

11:00

Bloco dos bonecões

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Ouvidor Pacheco e Silva / R. José Bonifácio / R. Quintino Bocaiuva / R. Direita / Rua São Bento / Largo do Café

11:00

Cordão da 9 de Julho

Estilo: MPB

Itinerário: R. Major Diogo

11:00

Fit Folia

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

11:00

Bloco Turma do Pereira na Barbosa

Estilo: Samba

Itinerário: R. Maria José, Rua Fortaleza (contra fluxo), Rua Cons. Ramalho, Rua Manoel Dutra, Rua Maria José

11:00

Bloco Madame Satã

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Dom Orione, Retorna sob o viaduto Armando Puglisi, desce Rua Rui Barbosa até a Rua Manuel Dutra, Rua Maria José

11:00

Bloco do chama!

Estilo: Samba

Itinerário: Pateo do colégio / Boa Vista / Largo São Bento / Libero Badaró / Largo São Francisco / R. Benjamin Constant

11:00

Bloco Bixa Preta VC É Linda

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Conselheiro Cispriano / 24 de Maio / Dom José de Barros / 7 de Abril / Braulio Gomes

12:00

Cordão Paço do Samba

Estilo: Samba

Itinerário: Praça Antônio Prado / XV de novembro / Rua da Quitanda / Rua Alvares Penteado / Largo do Café

12:00

Bloco Do Harmonia

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rego Freitas / sobe Largo Arouche / Rua do Arouche / rua Aurora/

12:00

Bloco Bilola de Brennand

Estilo: Frevo e Forró

Itinerário: Praça Dom Orione, Retorna sob o viaduto Armando Puglisi, desce Rua Rui Barbosa até a Rua Manuel Dutra, Rua Maria José

13:00

OlimPICAS

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

13:00

BLOCO CARNAVALESCO "RAMALOUCOS BELA VISTA "

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: R. Maria José, Rua Fortaleza (contra fluxo), Rua Cons. Ramalho, Rua Manoel Dutra, Rua Maria José

14:00

Pioneiros do Samba Reggae

Estilo: Samba

Itinerário: Dom José Gaspar / Sete de Abril / Dom José de Barros / 24 de Maio / Conselheiro Cispriano / 7 de Abril / Braulio Gomes

14:00

Bloco da Vovó – Barra Funda

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Ribeiro de Almeida, Rua dos Americanos, Rua Cônego Vicente Miguel Marino, Rua Boraceia, Rua Ribeiro de Almeida

14:00

Libera o Badaró

Estilo: Samba

Itinerário: Libero Badaró / Praça do Patriarca / Rua da Quitanda / Alvares Penteado / Rua do Comércio

14:00

Bloco de Pífanos de São Paulo

Estilo: MPB

Itinerário: Praça Ouvidor Pacheco e Silva / R. José Bonifácio / R. Quintino Bocaiuva / R. Direita / Rua São Bento / Largo do Café

14:00

BLOCO RESSACA DA JAPA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Sergio Tomas, Rua Visconde de Taunay, Rua Sergio Tomas, Rua Anhaia, Rua Sergio Tomas

14:00

PIPOCA DA RAINHA

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Rua da Consolação até Av.São Luiz

14:00

Orquestra Voadora

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Av. Ipiranga, Praça da Republica, Av. São Luis, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo

14:00

SULBURBASS

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Praça Antônio Prado / XV de novembro / Rua da Quitanda / Rua Alvares Penteado / Largo do Café

14:00

Kipá-rada Jewish Bloco

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: R. Albuquerque Lins / Al. Barros / R. São Vicente de Paulo / R. Baronesa de Itu

15:00

Bloco Do Dali e Coletivo Útero

Estilo: MPB

Itinerário: Rua conselheiro Brotero 71

15:00

Bloco Filhas da Lua

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Escadaria do Bixiga, Praça dom Orione, Rua 13 de Maio, retorno sob o Viaduto Armando Puglisi, Rua 13 de Maio, Rua Rui Barbosa até Rua Conselheiro Carrão, Retorna Rua Rui Barbosa, Praça Dom Orione.

15:30

Vila Maria/Vila Guilherme

15/02

A Bruxa Tá Solta

Estilo: Samba

Itinerário: Início Rua Quedas 200 e término Rua Quedas 560

14:00

MONOBLOCO DA MARIA

Estilo: Samba

Itinerário: AVENIDA ALBERTO BYINGTON

15:00

16/02

Bloco de rua Flamengo de Via Maria

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Dias da Silva, Rua Margarinas, Rua Eli , Rua Diamantina e Rua Dias da Silva

11:00

Se um quer dois dançam

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Praça Oscar da Silva, Rua Cassio de almeida e rua carana, Praça Oscar da Silva,

14:00

Bloco dos Prisioneiros

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Amazonas da Silva 712

14:00

Bloco Vem Pro Trem das Onze

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: av Julio Buono, Rua Santa Rita do Passo Quatro, Rua do Sanatório, Rua Tenente Santomano, Av Julio Buono

15:00

22/02

BLOCO DO CASARÃO

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Itaúna

13:00

01/03

Tô Atrasado Mais Eu Chego

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Tenente Sotomano, Itamonte, Álvaro dos Santos, Carlos dos Santos, Crisciuma, Antenor Navarro

13:00

Bloco do Chocolatte

Estilo: MPB

Itinerário: Av. Nadir Dias de Figueiredo até São Quirino

13:00

Família Só Kara Loko

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Canhoneira Mearim/Av Alberto Byington/Rua Kaneda/ Rua Canhoneira Mearim

13:00

Bloco Carnavalesco so quem tem problema em casa #ninguemdorme

Estilo: Samba

Itinerário: rua geolandia

14:00

BLOCO SÃO POMPEU

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: PRAÇA MARCELINO MACHADO

14:00

Vila Mariana

15/02

AMIGOS SIDNEY OLIVEIRA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Urânio, Rua Mauro, Avenida Jabaquara, Rua Dr. Isaias Salomão, Rua Urânio

10:00

BLOCO GRANDE FAMILIA

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Moema, Alameda Iraé, Avenida Açocê, Alameda dos Maracatins, Avenida Moema

11:00

PERDIDOS NO PARAÍSO

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Mario Amaral, Rua Abilio Soares, Rua Coronel Oscar Porto, Rua Carlos Sampaio, Rua Mario Amaral

11:00

Fall Out Bloco

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário:

11:00

Bloco Frevo Mulher com Elba Ramalho

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

11:00

Unidos da Ressaca do Diabo

Estilo: Samba

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino, 200 – 800

12:00

Doentes da Sapucaí

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Marselhesa, Rua Capitão Macedo, Rua Napoleão de Barros, Rua Gandavo, Rua Marselhesa

12:00

MANGA ROSA

Estilo: MPB

Itinerário: Alameda dos Guatás, Avenida José Maria Whitaker, Rua Iatipú, Rua Jacui, Alameda dos Guatás

13:00

Bloco Eletro Afro Muriçoca Soul

Estilo: Afro

Itinerário: Rua Santa Cruz, Rua Ramona, Rua Santa Cruz

13:00

Bloco Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

13:00

Bloco Amigos da Vila Mariana

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Eça de Queirós, Rua Cubatão, Rua José Antonio Coelho, Cel. Oscar Porto, Rua Eça de Queirós

14:00

Turma do Funil – Vila Mariana

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Agostinho Rodrigues Filho, Rua Tetsuki Misawa, Avenida 11 de Junho, Rua Leandro Dupret, Avenida Altino Arantes, Rua Três de Maio, Rua Doutor Luiz Azevedo Filho, Rua Primeiro de Março, Avenida 11 de Junho,Rua Leandro Dupret, Rua Agostinho Rodrigues Filho

14:00

Bloco do Pedal

Estilo: MPB

Itinerário: Praça Rosa Alves da Silva, s/n

14:00

Bloco Coletivo Missa & Sáturnalia

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino, 200 – 800

14:00

BLOCO CARAVIVA

Estilo: Samba

Itinerário: R. Dr. Diogo de Faria, 386 > 1338

15:00

16/02

Folia de Bonequins

Estilo: MPB

Itinerário: Praça da Bíblia, Rua Madre Cabrini, Praça da Bíblia

10:00

Bloco Elástico

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Desembargador Herótides da Silva Lima, Rua Luís Góis, Rua Três de Maio, Rua Onze de Junho, Rua Napoleão de Barros, Rua Luís Góis, Rua Desembargador Herótides da Silva Lima

13:00

Monobloco

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

13:00

Bloco de Notas

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Bloco parado na Praça Rosa Alves da Silva

14:00

Me chama que eu vou

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino, 200 – 800

14:00

Bloco de Pífanos de São Paulo

Estilo: MPB

Itinerário: Alameda dos Guaicanas, Rua Itacira, Alameda dos Guainumbis, Avenida José Maria Whitaker, Alameda dos Guatás

15:00

22/02

Bloco du Brasil

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

11:00

BLOCO AMORIBUNDA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi, Rua Dona Brigida, Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi

12:00

Bloco Brasil

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Coronel Oscar Porto, Rua Eça de Queiroz, Rua Cubatão, Rua José Antônio Coelho, Rua Coronel Oscar Porto

13:00

Bloco Vou de Taxi

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino, 200 – 800

14:00

AGRADA GREGOS

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

14:00

Wadaiko Sho

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi, Rua Dona Brigida, Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi

16:30

23/02

BLOCO AMORIBUNDA

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi, Rua Dona Brigida, Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi

12:00

BLOCO DAS COELHINHAS

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Alameda dos Pamaris, 42 – 242

12:00

Bloco Bem Sertanejo

Estilo: Brega & Sertanejo

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

14:00

24/02

BLOCO DO COWBOY

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

11:00

Bloco Pinga Ni Mim – Villa Country

Estilo: Brega & Sertanejo

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

14:00

BLOCO FILHOS DE GIL

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi, Rua Dona Brigida, Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi

14:00

25/02

Galo da Madrugada

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

09:00

Bloco du Brasil

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

12:00

29/02

Bloco do Ogro

Estilo: Samba

Itinerário: Rua Alvaro Alvim, 1 – 126

10:00

Bloco Fobicão

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

11:00

Bloco da Mamma

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino, 200 – 800

11:00

Bloco Bell Marques na Rua

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

13:00

BLOCO TOMOJUNTO

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi, Rua Dona Brigida, Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi

14:00

RabuSuju

Estilo: Axé & Pagode

Itinerário: Rua Napoleão de Barros, Rua Luis Goes, Rua Três de Maio, Avenida Onze de Junho, Rua Napoleão de Barros

14:00

Bloco Descubra

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino, 200 – 800

14:00

01/03

Bloco da Maria

Estilo: Samba

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

10:00

Bloco Bora viver

Estilo: MPB

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino, 200 – 800

11:00

Bloco da Preta

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Pedro Álvares Cabral

12:00

Unidos do K-POP

Estilo: Pop, Rock e eletrônica

Itinerário: Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi, Rua Dona Brigida, Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi

14:00

BLOCO CONFRATERNIDADE

Estilo: MPB

Itinerário: Alameda Jurucê, Alameda Aicás, Alameda Iraí, Alameda Anapurus, Alameda Jurema, Alameda Aicás, Alameda Jurucê

14:00

Bloco Duchat

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Marselhesa , Rua Capitão Macedo, Rua Napoleão de Barros, Rua Gandavo, Rua Marselhesa

14:00

Bloco do Amor

Estilo: Samba

Itinerário: Avenida Helio Pellegrino, 200 – 800

14:00

Vila Prudente

15/02

Bloco do OPA!

Estilo: MPB

Itinerário: Rua Cananeia, Rua Américo Vespucci, Rua Fidélis Pappini, Rua Ettore Ximenes, Rua Cananeia.

13:00

25/02

LOUCOS POR CARNAVAL

Estilo: Internacionais e diversos

Itinerário: Rua Junquilhos, Rua Maria Tavares, Rua das Campânulas, Rua Alfazemas, Rua dos Junquilhos

14:00