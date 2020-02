Árvores de grande porte em risco de queda preocupam moradores em São Paulo

"Nasci de novo". É assim que o ouvinte da rádio BandNews FM André Lagalo descreve a experiência de escapar por segundos de ser atingido por uma árvore no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo.

Trabalhando como motorista de aplicativo, ele quase teve o carro destruído na noite do último sábado. Logo depois de deixar uma passageira na rua Gama Lobo, uma árvore de grande porte caiu e, por segundos, não atingiu o carro dele. A árvore estava em um terreno particular e chegou a destruir um muro.

Na rua Gomes, na Vila Ema, a ouvinte Rosana teme que um eucalipto provoque uma tragédia. A árvore pendeu para o lado ao crescer no jardim da casa do pai dela e pode atingir outros imóveis. Desde janeiro do ano passado, ela pede uma vistoria da prefeitura para saber a situação no local, mas até agora nada.

A situação é ainda pior para os sogros do ouvinte da Rádio BandNews FM Rodrigo. Eles moram na rua Conceição de Monte Alegre, no Brooklin, e aguardam uma poda de árvore de grande porte, na porta de casa, desde 2008.

Outro lado

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a árvore localizada na rua Gomes, na Vila Ema, vai ser vistoriada nesta sexta-feira (7). Sobre o caso citado na rua Conceição de Monte Alegre, a Subprefeitura Pinheiros vai ao local também nesta sexta para verificar a necessidade de podas ou remoção e a execução do serviço será incluída na agenda com prioridade, caso necessário.