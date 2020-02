Prefeitura recebe R$ 35 milhões de conta no Reino Unido atribuída a Paulo Maluf

A Prefeitura de São Paulo recebeu um depósito de US$ 8,4 milhões (quase R$ 35 milhões) de um banco do Reino Unido. O dinheiro estava confiscado de contas ligadas ao ex-prefeito Paulo Maluf, que geriu a cidade entre 1993 e 1996.

O político é acusado de desviar R$ 344 milhões dos cofres públicos em sua gestão, principalmente em obras de engenharia civil. Ele cumpre pena em regime domiciliar de 7 anos, 9 meses e 10 dias pelo crime de lavagem de dinheiro.

Segundo a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da Capital, órgão ligado ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo), o dinheiro é uma fração de mais de US$ 230 milhões (R$ 985 milhões) que ainda podem ser repatriados.

A conta bancária no Reino Unido estava no nome da offshore Macdoel Investment LImited. Segundo investigações, Paulo Maluf era o verdadeiro controlador do dinheiro. Ele usava ainda outras duas offshores para movimentar as quantias desviadas, segundo a promotoria.

A defesa de Maluf, porém, nega qualquer ilicitude durante a gestão do político na Prefeitura de São Paulo. Seus advogados afirmam ainda que ele nunca teve contas no paraíso fiscal de Jersey, ilha no Reino Unido.