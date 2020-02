Papa Francisco diz que isenção de impostos para ricos é 'pecado'

O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira (5), em discurso na Pontifícia Academia de Ciências Sociais, que é "pecado" reduzir os impostos para os ricos.

Segundo o líder católico, a doutrina social da Igreja celebra os governos e bancos quando eles se adequam à sua finalidade, que é "buscar o bem comum, a paz e o desenvolvimento integral de todas as pessoas".

"Mas essas instituições, tanto públicas quanto privadas, podem cair em estruturas de pecado, que incluem repetidos cortes de impostos para as pessoas mais ricas, frequentemente justificados em nome dos investimentos e do desenvolvimento; paraísos fiscais para lucros privados e empresariais; e a corrupção em parte de algumas das maiores companhias do mundo, não raro em sintonia com o establishment político", disse.

O discurso do Papa foi dado a banqueiros, economistas e ministros das Finanças que participavam de um congresso no Vaticano sobre as "novas formas de fraternidade solidária, de inclusão, de integração e de inovação".

"Um mundo rico e uma economia pujante podem e devem colocar fim na pobreza e gerar respostas criativas para incluir os últimos", acrescentou.