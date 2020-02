Morre médico que alertou China sobre coronavírus

O médico chinês apontado como um dos responsáveis por tentar alertar as autoridades locais sobre a epidemia do novo coronavírus morreu nesta quinta-feira (6) em decorrência de complicações do 2019-nCoV. Li Wenliang, de 34 anos, era oftalmologista do Hospital Central de Wuhan e foi um dos oito médicos investigados pela polícia chinesa por supostamente "espalhar boatos" relacionados ao surto. A morte do especialista, que deixa sua esposa e uma filha de cinco anos, foi lamentada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Estamos muito tristes com a morte do doutor Li Wenliang. Precisamos celebrar o trabalho que ele fez no surto de 2019-nCoV", afirmou Mike Ryan, diretor executivo da OMS. O médico fez o primeiro alerta em 30 de dezembro, quando encaminhou uma mensagem aos seus colegas de profissão avisando sobre uma possível epidemia de doença respiratória com sintomas parecidos aos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), que provocou a morte de mais de 700 pessoas no anos 2000.

Na ocasião, Wenliang já tinha identificado sete casos somente no hospital que trabalhava. Apesar disso, ele foi convocado com outros médicos pela polícia e foi forçado a não divulgar informações sobre a doença.

Acredita-se que o doutor tenha se infectado ao tratar uma paciente com coronavírus. Em sua conta em uma rede social, ele comentou que em 10 de janeiro começou a ter febre e tossir e dois dias depois foi internado. Em um primeiro momento, os resultados dos exames do chinês deram negativo para a nova doença, mas no fim de janeiro, ele foi diagnosticado com o vírus. Até o momento, o balanço do surto do novo coronavírus já totaliza 28.344 casos confirmados e 565 mortes, sendo 563 na China continental, uma em Hong Kong e outra nas Filipinas.