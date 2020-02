Monotrilho: linha 15-Prata fecha no domingo até 14h para manutenção

Os trens da linha 15-Prata do Metro, que atendem entre as estações Vila Prudente e São Mateus, não funcionarão neste domingo (9) até 14h.

As interrupções constantes nos finais de semana se devem à necessidade de manutenção e testes do sistema de controle.

Até as 14h os passageiros contarão com ônibus gratuito da Operação Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência ), que fará o translado entre as estações.

A partir das 14h o Monotrilho volta a funcionar normalmente.