Filha de família carbonizada em São Bernardo confessa roubo ao lado da namorada

As namoradas Ana Flávia Gonçalves e Carina Ramos confessaram ter planejado o roubo à casa da família que foi encontrada carbonizada em São Bernardo do Campo, mas negaram participação nas mortes. Na quarta-feira (5), as duas prestaram cinco horas de depoimento no DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Bernardo, no ABC paulista.

Elas são suspeitas de encomendarem o assassinato de Romuyuki Veras Gonçalves, Flaviana de Meneses Gonçalves e Juan Victor Gonçalves – pais e irmão de Ana Flávia.

Outros dois suspeitos de participação no crime estiveram na delegacia. Um deles é Clayton Ramos, que estava com um carro semelhante ao que deu carona aos bandidos.

A outra é uma menor de idade, namorada do outro suspeito Juliano de Oliveira Ramos Júnior, que é primo de Carina. Ela estava com os pertences de Flaviana, mãe de Ana Flávia Gonçalves.