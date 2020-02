Com Selic menor, poupança rende menos

Com a Selic em 4,25% ao ano, o rendimento anual da nova poupança será de 2,98%, ou 70% da taxa básica. Se a projeção para a inflação, de 3,4% em 2020, se confirmar, quem aplicar na caderneta perderá dinheiro. Já a poupança antiga, com depósitos antes de maio de 2012, segue com ganho de 6,17% ao ano.

É preciso ficar atento também às taxas de administração dos fundos DI, que só batem a poupança se elas forem inferiores a 1%, segundo a Anefac (Associação dos Executivos de Finanças).

“A perspectiva é de que os investidores mudem o seu comportamento, saindo de uma postura conservadora para migrar para produtos financeiros, ainda que sejam fundos com lastro em ativos que proporcionem renda variável, como carteiras de ações, moedas, e derivativos”, comenta o professor da Fipecafi Flávio Riberi.