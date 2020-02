Carnaval: cadastro para vender bebidas abre nesta quinta-feira

Os interessados em se credenciar para vender bebidas durante o Carnaval de rua na capital devem se cadastrar pelo portal da Ambev a partir das 10h de hoje neste link.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, serão disponibilizadas 12 mil vagas de ambulantes – 2 mil a mais do que no ano passado.

Todo o processo e a seleção são de responsabilidade da empresa patrocinadora do evento.

Para vender alimentos na folia na rua, as inscrições vão até o dia 27. São permitidos foodtrucks, carrinhos, tendas e barracas desmontáveis. É necessário preencher o formulário disponível no link e explicar as propostas gastronômicas.