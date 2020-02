Bolsonaro diz que não pensa em demitir qualquer ministro

Apesar das crises e dos rumores das últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro tranquilizou nesta quarta-feira a sua equipe e disse que não pretende demitir nenhum ministro, mas brincou que o único que ele pode garantir no cargo é o vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB).

“Nenhum ministro vive ao meu lado preocupado em ser demitido. Se tiver que ser, eu só não posso demitir o Mourão”, afirmou.

Ao menos três auxiliares diretos foram alvos de especulações sobre possível saída do governo – os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Educação, Abraham Weintraub, e o secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten.

Onyx teve o seu adjunto exonerado e perdeu funções; Weintraub tem sido criticado pelos erros no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e é alvo de pedido de impeachment no STF (Supremo Tribunal Federal); já Wajngarten é suspeito de corrupção e será investigado pela Polícia Federal.