Unicamp 2020 divulga lista de aprovados na primeira chamada

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) antecipou a divulgação da lista de candidatos aprovados na primeira chamada do vestibular para esta quarta-feira (5) – anteriormente marcada para o dia 10 de fevereiro.

São 3.317 vagas em 69 carreiras de graduação em uma das principais universidade públicas do país. Do total, 2.585 são destinadas à seleção pelo Comvest Vestibular Unicamp 2020, enquanto 639 são voltadas para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e outras 93 são reservadas para premiados em olimpíadas de conhecimentos.

CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA COM A PRIMEIRA CHAMADA DA UNICAMP 2020

Segundo a Unicamp, os candidatos que concorrem em duas modalidades, ao serem convocados em uma delas e realizarem a matrícula, ficam excluídos do outro processo de seleção.

Os estudantes aprovados deverão fazer a matrícula não presencial, entre as 9 horas desta quinta-feira (6) e as 17 horas do dia 11 de fevereiro, exclusivamente pela internet, na página da Comvest. O aluno aprovado deverá utilizar seu número de inscrição e senha.

Todos os candidatos que fizeram a matrícula não presencial ainda terão de fazer a matrícula presencial no dia 2 de março, das 9 às 15 horas.