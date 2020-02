Previsão do Tempo: mais um dia nublado e chuvoso em São Paulo nesta quinta-feira

A quinta-feira do paulistano pouco vai se diferenciar da quarta-feira, de acordo com os dados do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia.

São Paulo deve enfrentar mais um dia nublado, com pancadas de chuvas nos períodos da tarde e da noite.

O termômetro também não muda. A máxima prevista para esta quinta-feira é de 26º C, o mesmo registrado nesta quarta, e a mínima, 19ºC.

A tendência de temperaturas amenas e dias chuvosos deve se prorrogar até o final de semana.