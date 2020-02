Posto no Metrô atende pessoas com deficiência

A estação Tatuapé (linha 3-Vermelha) do Metrô agora conta com um centro de informação à pessoa com deficiência, com atendimento personalizado. O estande tem comunicação em libras além de ter técnicos para fazer pequenos reparos em cadeiras de rodas e bengalas.

Funcionários do posto também receberão currículos para encaminhá-los para vagas de emprego, com objetivo de ampliar o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Esse é apenas o primeiro estande do projeto da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com o Metrô, que pretende implantar postos nas estações Paraíso, Tucuruvi, Barra Funda e Itaquera ainda neste ano para oferecer serviço a essas pessoas.

O local funciona de segunda-feira a sexta, das 7h às 17h.