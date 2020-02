Mega-Sena pode fazer mais um milionário nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 2.231 da Mega-Sena, cujo prêmio acumulado está estimado em R$ 80 milhões.

No sorteio realizado no último sábado (dia 1), nenhum apostador acertou as dezenas do prêmio principal. Setenta e cinco pessoas acertaram a quina, e ganharam R$ 61.137,23, e outros 6.440 apostadores fizeram a quadra, ganhando R$ 1.017,14 cada.

Clique aqui para ver os números sorteados.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

QUE HORAS É O SORTEIO?

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A verdade é que a única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do início dos sorteios, sempre feitos às 20h em alguma cidade diferente do Brasil, seja em pontos fixos ou pela Caravana da Sorte.

O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o resultado é confirmado. Acompanhe e atualize esta página para saber o resultado.