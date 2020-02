Mega-Sena milionária: veja os números sorteados nesta quarta-feira

O concurso 2.231 da Mega-Sena paga nesta quarta-feira (dia 5) um prêmio milionário para o acertador das seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. São nada menos do que R$ 80 milhões para o sortudo ganhador.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quarta-feira são:

04, 13, 25, 40, 53, 57

No sorteio realizado no último sábado (dia 1), nenhum apostador acertou as dezenas do prêmio principal. Setenta e cinco pessoas acertaram a quina, e ganharam R$ 61.137,23, e outros 6.440 apostadores fizeram a quadra, ganhando R$ 1.017,14 cada.

