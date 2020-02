Gol e American Airlines anunciam acordo de compartilhamento de voos

A Gol fechou um acordo de codeshare (compartilhamento de voos) com a American Airlines. O anúncio veio após decisão da americana Delta de vender sua fatia na Gol e se associar à Latam.

O novo codeshare irá ligar a empresa a mais de 30 destinos nos EUA, enquanto a American Airlines irá oferecer 20 novos destinos para América do Sul. A parceria também prevê o acúmulo e resgate de pontos aos passageiros frequentes nas duas empresas.

Com o acordo, que ainda aguarda aprovação das autoridades brasileiras e norte-americanas, os passageiros terão acesso a 53 voos da Gol a partir do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Fortaleza. Para os brasileiros, a companhia oferecerá conexões com a American Airlines em Orlando e Miami, Boston, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Nova York e Washington, entre outras, em 540 operações.

A Gol atende hoje 88 destinos no Brasil e 16 internacionais, além de 149 destinos fora do país por meio de acordos de codeshare.