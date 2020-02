Subprefeituras oferecem serviços gratuitos para empreendedor de São Paulo

Empreender é cada vez mais uma realidade para muitos paulistanos, seja por dificuldades de se firmar no mercado ou o desejo de um maior controle sobre o próprio trabalho. Para ajudar estes profissionais a atuarem na cidade de São Paulo, a prefeitura oferece atendimento gratuito nas 32 subprefeituras.

Entre os serviços, oferecidos pela Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento), está a formalização do MEI (Microempreendedor Individual), consulta e alteração em cadastros, orientações e inscrições em programas, cursos e eventos.

“O objetivo é oferecer a todos os cidadãos, principalmente os que estão nas regiões periféricas, serviços de apoio ao seu negócio para que a população possa gerar cada vez mais renda”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Para a formalização, é preciso levar documentos como o RG, CPF, comprovante de residência e comercial (se tiver), título de eleitor, recibo da declaração do imposto de renda mais recente e senha do portal do Governo Federal. Já para orientação, não é necessário levar comprovantes ou documentação. Veja todos os serviços oferecidos pela Ade Sampa nas subprefeituras:

• Formalização de MEI – Microempreendedor Individual (com apoio do Cate)

• Declaração anual do Simples Nacional

• Alteração CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas

• Cancelamento cadastro MEI

• Orientação e impressão da DASN – Declaração Anual do Simples Nacional

• Orientação e parcelamento da contribuição mensal

• Orientação e configuração da Senha Web

• Orientação e emissão de nota fiscal

• Consulta CCM – Cadastro de Contribuintes Mobiliários, CCMEI – Certificado do MEI e CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

• Encaminhamento para o Teia

• Inscrições nos programas, cursos e eventos